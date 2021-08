पवित्र रिश्ता 2 का टीजर आउट, मानव के रोल में शाहीर शेख, मिला फैंस का ये रिएक्शन

पव‍ित्र रिश्ता टेलीव‍िजन शो के फैंस का इंतजार अब बस कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है. फैंस लंबे समय से पव‍ित्र रिश्ता 2 का इंतजार कर रहे थे और अब इसके टीजर ने उनकी एक्साइटमेंट को दोगुना कर दिया है. शो जल्द ही जी5 पर रिलीज होने जा रहा है. टीजर में अंकिता लोखंडे और शाहीर शेख की जोड़ी, एक बार फिर अंकिता और सुशांत सिंह राजपूत की केमिस्ट्री को याद दिलाती है.

टीजर ने बढ़ाई फैंस की उत्सुकता

टीजर की शुरुआत 2009 के सीजन की तरह की गई है. बार‍िश में भीगती अर्चना (अंकिता लोखंडे) को देख मानव (शाहीर शेख) अपनी छतरी किसी और के हाथों अंकिता को भ‍िजवाते हैं. यह देख अर्चना मुस्कुरा उठती है. बाद में दोनों का रिश्ता घरवाले तय करते हैं और उनकी शादी होती है. फिलहाल टीजर में कहानी को शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से दिखाया गया है, पर इस बीच क्या मोड़ आते हैं और दोनों की कितनी पहचान हो पाती है, यह सब शो के ऑन एयर होने पर पता चलेगा. शो के यह टीजर, इसके पुराने सीजन की कॉपी लग रहे हैं.

पुराने सीजन की कॉपी है पव‍ित्र रिश्ता 2

मालूम हो कि अंकिता और सुशांत का ओर‍िजिनल पव‍ित्र रिश्ता बेहद हिट शो रहा था. शो ने जी टीवी पर 1400 एप‍िसोड्स पूरे किए थे. सुशांत की मौत के बाद जब पव‍ित्र रिश्ता 2 का ऐलान किया गया, तो फैंस इसका बेसब्री से इंतजार करने लगे थे. शो के फर्स्ट लुक के बाद अब टीजर को काफी सराहा जा रहा है. सुशांत की जगह मानव के किरदार में शाहीर भी तारीफ बटोर रहे हैं. हालांकि शाहीर दर्शकों की उम्मीद पर कितना खरा उतरते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा.

Shaheer Sheikh. He is one man who impresses me with every role he plays. Manav will surely be loved and appreciated like all his other roles. Eagerly looking forward for the release now!😭♥️#ShaheerSheikh #ShaheerInPr2 #PavitraRishta — ApEkShA (@ashq_na_ho) August 28, 2021

-because he said he can do both. @Shaheer_S we have all the faith and we know you wont disappoint us this time too. All the very best to you!🥺♥️#ShaheerSheikh #ShaheerAsDev #ShaheerAsManav #PavitraRishta

pc: owner pic.twitter.com/akWgikp2S8 — ❀ (@shahhashvi) August 28, 2021

रिलीज होने से पहले मानव के किरदार में छाए शाहीर

पव‍ित्र रिश्ता 2 का टीजर सोशल मीड‍िया पर काफी ट्रेन्ड‍िंग रहा. एक यूजर ने शाहीर की तारीफ में लिखा 'शाहीर शेख. वो इंसान जो अपने हर किरदार में इंप्रेस करता है. उनके द्वारा निभाया गया मानव का रोल भी पसंद किया जाएगा.' दूसरे ने लिखा 'उनकी आंखों की मासूमियत, किसे उनसे प्यार नहीं होगा.' बाकी यूजर्स ने भी शाहीर को मानव के लुक में सराहा है.