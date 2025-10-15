पंकज धीर को याद कर रोए 'महाभारत के अर्जुन', शेयर किया वीडियो

टीवी के सबसे पॉपुलर पौराणिक शो 'महाभारत' में कर्ण का रोल निभाने वाले एक्टर पंकज धीर अब नहीं रहे. कैंसर से जंग के चलते पंकज धीर का निधन हो गया है. इस खबर के सामने आने के बाद से टेलीविजन इंडस्ट्री में शोक पसर गया है. तो वहीं फैंस भी उन्हें याद कर रहे हैं. इस बीच 'महाभारत' में अर्जुन का रोल निभाने वाले एक्टर फिरोज खान, पंकज को याद कर रो पड़े हैं. उन्होंने एक्टर संग अपनी वीडियो शेयर की.

फिरोज खान हुए इमोशनल

इस वीडियो में फिरोज खान उर्फ अर्जुन संग पंकज धीर की मुलाकात को देखा जा सकता है. फिरोज और पंकज के इस मोंटाज वीडियो में दोनों के चेहरे पर खुशी साफ है. दोनों एयरपोर्ट पर खड़े हैं. इसके अलावा एयरप्लेन में साथ बैठे भी हैं. इस वीडियो पर लिखा है- पंकज मैं तुम्हें हमेशा मिस करूंगा. इसके साथ उन्होंने रोने वाले इमोजी शेयर की है.

वीडियो के कमेंट सेक्शन में फैंस भी इमोशनल हो रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया, 'महाभारत के अबतक के सर्वश्रेष्ठ कर्ण को नमन.' दूसरे ने लिखा, 'पंकज धीर अब तक के सबसे बेहतरीन एक्टर हैं.' तीसरे ने लिखा, 'ओरिजिनल कर्ण. ओम शांति.' एक और ने कमेंट किया, 'करण अर्जुन एक साथ.' वहीं कई यूजर्स इस खबर को जानकर शॉक हो गए हैं. कई यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में रोने वाली इमोजी शेयर कर अपना दुख व्यक्त किया है.

फराह खान के व्लॉग में आए थे नजर

फिरोज खान और पकंज धीर की दोस्ती दशकों पुरानी थी. दोनों ने डायरेक्टर बीआर चोपड़ा की 'महाभारत' में अर्जुन और कर्ण के रोल निभाए थे. 1988 में आए इस टीवी सीरियल ने दोनों को दर्शकों के बीच पहचान दिलाई. दोनों एक्टर्स को कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान के व्लॉग में आखिरी बार साथ देखा गया था. जनवरी 2025 में यूट्यूब पर आए इस व्लॉग वीडियो में दुर्योधन का रोल निभाने वाले पुनीत इस्सर भई थे.

ये तीनों सितारे मिलकर फराह खान के घर पहुंचे थे. पुनीत इस्सर ने फराह के कुक दिलीप के साथ मिलकर साग मटन पकाया था. सभी ने कोरियोग्राफर के साथ मिलकर बीते दिनों को भी याद किया था. अफसोस अब उन्हें दोबारा कभी साथ नहीं देखा जाएगा. पंकज धीर का यूं अचानक जाना इंडस्ट्री का बड़ा नुकसान है. दुआ है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे.

---- समाप्त ----