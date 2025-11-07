एक्स्टेंड नहीं हो रहा 'बिग बॉस 19', सलमान की तारीख या TRP पर अटकी बात?

सलमान खान का पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' को लेकर खबर आ रही थी कि इसका फिनाले 7 दिसंबर को नहीं होगा. शो को आगे बढ़ाने का प्लान मेकर्स कर रहे हैं, लेकिन अब इस बात को लेकर कुछ और ही अपडेट सामने आ रहा है.

हर साल की तरह इस साल भी खबर आ रही थी कि सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' का फिनाले आगे बढ़ने वाला है. शो को लेकर मेकर्स प्लान कर रहे हैं कि दिसंबर में नहीं, बल्कि अगले नए साल पर शो को खत्म करेंगे. लेकिन ये बात कन्फर्म हो गई है कि सलमान खान का शो अपने निर्धारित समय पर भी खत्म होगा.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, शो को किसी भी तरह का एक्स्टेंशन नहीं मिलने वाला है. सूत्र ने इंडिया टुडे को बताया कि सीजन को आगे बढ़ाने का अभी कोई इरादा नहीं है. हालांकि, ये सीजन बाकी के सीजन्स से काफी हिट हो रहा है, लेकिन अभी के लिए हम लोग 15 हफ्तों के प्लान पर ही टिके हैं. उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार 15 हफ्तों के बाद हम फिनाले कर देंगे. एक्स्टेंशन को लेकर अबतक कोई डिसकशन नहीं हुआ है. हमें नहीं पता कि आखिर ये टॉपिक इतना तूल क्यों पकड़ रहा है.

इंडस्ट्री इनसाइडर ने दी जानकारी

कहा जा रहा है कि सलमान खान को अपनी फिल्म 'गलवान' की शूटिंग पूरी करनी है. उनकी डेट्स भी ल़क हो गई हैं. वो अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटेंगे. सलमान के लिए लॉजिस्टिक्स को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा. अगर टीम तय करती है कि शो को आगे बढ़ाया जाए तो सलमान के लिए इस पर काम करना मुश्किल है. 15 हफ्ते के शेड्यूल में शूट करने की बात हुई थी. फिनाले 7 दिसंबर को होना तय है.

इंडिया टुडे संग बातचीत में शो के प्रोड्यूसर ऋषि नेगी ने कहा- हर सीजन ये बात सामने आती है कि सलमान को शो होस्ट नहीं करना है. ये उनका आखिरी सीजन होगा. मैं मानता हूं कि कुछ सीजन के खत्म होने के बाद सलमान ने हमारे सामने ये बात रखी कि वो आगे का सीजन होस्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम उनको मना ही लेते हैं.

मुझे लगता है कि सलमान खान का शो के साथ एक इमोशनल कनेक्शन है. जब भी वो स्टेज पर होते हैं तो आप उनके अंदर ये चीज देखते भी होंगे. क्योंकि वो मुद्दों में काफी इनवॉल्व हुए नजर आते हैं. ये सबकुछ उनके अंदर खुद से आता है. कुछ सीजन्स के बाद उन्होंने हमसे कहा कि वो आगे कोई सीजन होस्ट नहीं करेंहे, लेकिन हम लोग लकी हैं कि वो आखिर में होस्ट करने के लिए मान जाते हैं. फ्लोर पर जाने से पहले हम उनके साथ बैठते हैं, बात करते हैं, उन्हें ब्रॉडकास्ट के बारे में बताते हैं, प्लान करते हैं और वो मान जाते हैं.

बता दें कि 'बिग बॉस 19' को आप रोज रात 9 बजे जियो सिनेमा पर और साढ़े 10 बजे कलर्स टीवी पर देख सकते हैं.

