करण जौहर पर भड़कीं बिग बॉस की Ex कंटेस्टेंट किश्वर मर्चेंट, बोलीं- सिर्फ शमिता को बोलने की इजाजत

बिग बॉस ओटीटी के दूसरे हफ्ते में ही शो के होस्ट करण जौहर पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं. फैंस से लेकर सेलेब्स तक करण को एक बायस्ड होस्ट बता रहे हैं. टीवी एक्टर और बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट सुयश राय ने बीते दिन करण जौहर को अपने सोशल मीडिया पोस्ट में खूब लताड़ा था. अब सुयश की वाइफ, टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट किश्वर मर्चेंट का रिएक्शन सामने आया है.

किश्वर को क्यों लगते हैं करण जौहर बायस्ड?

किश्वर ने करण को बायस्ड होस्ट बताया है. इसके साथ ही उनका मानना है कि करण जौहर अपने आगे किसी को भी बोलने का मौका नहीं देते हैं. किश्वर ने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि सिर्फ शमिता शेट्टी को ही बोलने का मौका मिलता है.

किश्वर ने करण को ट्रोल करते हुए ट्विटर पर लिखा, "करण जौहर सवाल पूछते हैं तो कम से कम इंतजार करके पार्टिसिपेंट्स को उनकी बात रखने का मौका तो दें."

Karan Johar asking questions but atleast wait and let the participant explain why he said what .. ridiculous !!!