KKK11: विशाल के बाहर होने का फैंस ने निक्की को बताया जिम्मेदार, एक्ट्रेस बोलीं- हार-जीत जिंदगी का हिस्सा

खतरों के खिलाड़ी 11 शो शुरुआत से ही कई कारणों के चलते चर्चा में बना हुआ है. शो में स्टंट्स के साथ जबरदस्त एंटरटेनमेंट देखने को मिल रहा है. वहीं शो में बेस्ट परफॉर्मर कंटेस्टेंट्स के एलिमिनेशन को लेकर फैंस ने सवाल भी उठाए हैं और अपनी नाराजगी भी जाहिर की है. अब इस वीकेंड के एपिसोड में शो के बेस्ट परफॉर्मर में से एक विशाल आदित्य सिंह आउट हो गए हैं और उनके साथ निक्की तंबोली का सफर भी शो में खत्म हो गया है.

निक्की के एलिमिनेट होने से खुश फैंस

निक्की तंबोली के शो से एलिमिनेट होने पर फैंस खुश हैं, क्योंकि वो कोई भी स्टंट परफॉर्म नहीं कर पाती थीं. लेकिन वहीं, शो के बेस्ट परफॉर्मर में से एक विशाल की एलिमिनेशन ने फैंस को निराश कर दिया है. विशाल के शो से आउट होने का जिम्मेदार फैंस निक्की तंबोली को बता रहे हैं.

विशाल को करना था निक्की के साथ पार्टनर स्टंट

संडे के एपिसोड में शो के होस्ट रोहित शेट्टी ने कंटेस्टेंट्स के पेयर को बदल दिया था. एलिमिनेशन टास्क में अभिनव शुक्ला को जहां राहुल वैद्य संग परफॉर्म करना था तो वहीं विशाल को निक्की के साथ. हालांकि, दोनों जोड़ियों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ज्यादा समय लेने की वजह से निक्की के साथ विशाल को भी शो से एलिमिनेट होना पड़ा है.

लेकिन एलिमिनेशन स्टंट से पहले वाले स्टंट में निक्की ने परफॉर्म करने से ही मना कर दिया था. सभी कंटेस्टेंट्स ने निक्की को टास्क करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन निक्की ने टास्क नहीं किया, जिसकी वजह से विशाल को भी फियर फंदा मिल गया और एलिमिनेशन टास्क में वो हार गए और दोनों को शो से बाहर होना पड़ा.

विशाल के बाहर होने से फैंस नाराज

फैंस सोशल मीडिया पर विशाल के आउट होने का जिम्मेदार निक्की को बता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "विशाल को शो से बाहर होता देखकर बहुत खराब महसूस कर रही हूं. एक बार फिर एक डिजर्विंग कंटेस्टेंट को किसी और की वजह से बाहर निकलना पड़ा."

Felt terrible seeing #VishalAdityaSingh getting eliminated from the show! 🙆Again a deserving player suffers due to someone else! 💁‍♀️ Good to know that all three of them are coming back! 🙌 #KKK11 #KhatronKeKhiladi11 — Shailja Kulshreshtha (@shailja_kulsh8) August 22, 2021

जानें फैंस कैसे रिएक्ट कर रहे हैं-

True firstly Sourabh Raj Jain, then Aastha gill, and now Vishal Aditya Singh 💔💔💔 Who are they? Is Vishal coming back? pic.twitter.com/941iGD1kcm — Eshit Ashani (@AshaniEshit07) August 22, 2021

I feel really sad for @vishalsingh713 he is a deserving contestant. Nikki is the most undeserving contestant in the show. Rohit Shetty sir sahi hai. Badtameezi is Nikki's bad attitude. She doesn't want to do anything and even after that also just giving attitude. #KKK11 — Akush ❤️💃 (@akushfer) August 23, 2021

Very relieved that #NikkiTamboli has been evicted finally and probably forever. She doesn’t deserve to be on the show at all. Disgrace. #KhatronKeKhiladi11 — 🧚🏼‍♀️💕❀ ❥ 𝗔𝗻𝗸𝗶𝘁𝗮 (@_downandirty_) August 22, 2021

So happy that #NikkiTamboli got eliminated..FINALLY no more drama in the show. Feeling sad for #VishalAdityaSingh He didn't deserved this type of elimination. AND I AM SO HAPPY THAT #SourabhRaajJain is finally getting a chance😭❤ (which he deserves) #KhatronKeKhiladi11 #kkk11 — readandwrite_ (@readandwrite_) August 22, 2021

शो से बाहर होकर निक्की ने ऐसे किया रिएक्ट

वहीं शो से एलिमिनेट होने पर निक्की तंबोली का रिएक्शन भी सामने आया है. निक्की ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर अपना फोटो शेयर कर लिखा, "हारना और जीतना जिंदगी का हिस्सा है. आखिर में ये एक गेम है और ये आपको किसी से अच्छा या बुरा नहीं बनाता है. हर अंत एक नई शुरुआत है."