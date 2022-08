KBC का वो सवाल, जिसे देने में चूके कंटेस्टेंट, जीत सकते थे 7 करोड़

7 अगस्त से कौन बनेगा करोड़पति के नये अध्याय का आगाज होने वाला है. केबीसी 14 के पहले एपिसोड में 'आजादी के गर्व महापर्व' को सेलिब्रेट किया जायेगा. आप में से कई लोग होंगे जो KBC में जाने का ख्वाब देख रहे होंगे. अगर ऐसा है, तो उससे पहले आप केबीसी के मंच पर पूछे गये 7 करोड़ के सवाल के बारे में जान लीजिये. अगर आपने केबीसी पर पूछे गये अमिताभ बच्चन के इस सवाल का जवाब दे दिया, तो समझो आप शो में जाने के लिये रेडी हैं.

KBC 13 में पूछा गया था ये मुश्किल सवाल

KBC का हर सीजन फॉलो करने वालों को मध्य प्रदेश के साहिल अहिरवार, तो याद होंगे ही? अगर शो की यादें धुंधली पड़ गई हैं, तो हम आपको सबकुछ फिर से याद दिला देते हैं. साहिल अहिरवार केबीसी 13 के दूसरे ऐसे खिलाड़ी थे, जिन्होंने शो में एक करोड़ की रकम जीती थी. साहिल IAS की तैयारी कर रहे थे. इसलिये उनके पास अच्छा-खासा ज्ञान भी था, लेकिन 7 करोड़ के सवाल पर आकर वो अटक गये.





7 करोड़ का सवाल ये रहा-

पाचन तंत्र वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है, जो गोजातीय के रूप में वनस्पति को किण्वित करता है और विशेष रूप से पत्तियों-कलियों को खाने में सक्षम है?

(Which is the only bird with a digestive system that ferments vegetation as a bovine does, which enables it to eat leaves and buds exclusively?)

A. शोबिल सारस

B. होत्ज़िना

C. फावड़ा

D. गैलापागोस जलकाग

बच्चन साहब ने शो पर जैसे ही साहिल अहिरवार से ये सवाल पूछा. वो सोच में पड़ गये. साहिल शो पर सारी लाइफलाइन भी यूज कर चुके थे. इसके लिये उनके पास कोई सही जवाब जानने का कोई रास्ता नहीं बचा था. हालांकि, साहिल अहिरवार ने सवाल का गलत जवाब देने के बजाये. शो बीच में ही क्विट करने का फैसला लिया. इसी के साथ साहिल सिर्फ एक करोड़ रुपये घर वापस लौट गये.

ये है सही जवाब

अब आप केबीसी के मंच पर हों और आपसे 7 करोड़ की रकम के लिये आसान सा सवाल पूछा जाये. ये तो मुमकिन हो ही नहीं सकता. साहिल क्या ऐसा सवाल किसी को भी सोच में डाल सकता है. वैसे जिन्हें ये जवाब नहीं पता है. वो जान लें कि 7 करोड़ रुपये के लिये पूछे गये सवाल का सही जवाब होत्ज़िना (Hoatzin) है.

सच बताना आप में से किस-किस को इस सवाल का जवाब पता था?