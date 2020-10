KBC 12: अंगदान के समर्थन में हरा होगा सेट, रितेश देशमुख भी आए नजर

पॉपुलर गेम शो कौन बनेगा करोड़पति हर बार की तरह इस बार भी ज्ञान के साथ दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहा है. शो को हमेशा की तरह इस बार भी अमिताभ बच्चन पूरी गर्मजोशी के साथ होस्ट कर रहे हैं. यूं तो शो में कोरोना वायरस के मद्देनजर काफी सारे बदलाव किए गए हैं मगर शो में करमवीर एपिसोड को इस बार भी शामिल किया गया है. हर शुक्रवार के दिन अमिताभ बच्चन शो में समाज सेवा और दशहित के कार्यों में लगे लोगों को अमिताभ बुलाते हैं. इस बार शो में अंगदान के बारे में बात की जा रही है और गेस्ट के तौर पर पॉपुलर एक्टर रितेश देशमुख भी शामिल हुए हैं.

सोनी टीवी ने केबीसी 12 के लेटेस्ट कर्मवीर एपिसोड के बारे में बताया गया था. प्रोमो में देखा जा सकता है कि अपनी संस्था मोहन फाउंडेशन के जरिए अंगदान को बढ़ावा देने वाले डॉक्टर सुनील श्रॉफ मौजूद हैं. उनके साथ एक्टर रितेश देशमुख भी स्पेशल गेस्ट के तौर पर आए हुए हैं. जब सुनील श्रॉफ ये बताते हैं कि भारत में ऑर्गन डोनेशन का प्रतीक हरा रंग है तो ये सुनकर अंगदान के समर्थन में केबीसी के पूरे सेट का कलर ग्रीन कर दिया जाता है और अमिताभ बच्चन इसका स्वागत करते हैं.

Green is the colour of Organ Donation. In support of this cause, #KBC12 set turns green. Watch #KBCKaramveer Dr. Sunil Shroff- founder trustee of MOHAN Foundation and champion Riteish Deshmukh tonight at 9 PM only on Sony. @SrBachchan @SPNStudioNEXT @MohanFoundation @Riteishd pic.twitter.com/I0dUA3gMBc