Kaun Banega Crorepati में दिखाया गया संसद से जुड़े प्रश्न का गलत जवाब? प्रोड्यूसर ने दी सफाई

केबीसी 13 के एक सवाल पर एक दर्शक ने गलत होने का इल्जाम लगाया है. ऐसे में शो के प्रोड्यूसर सिद्धार्थ बसु ने उन्हें जवाब दिया है. असल में सोमवार शाम के एपिसोड में होस्ट अमिताभ बच्चन ने कंटेस्टेंट दीप्ति तुपे से संसद से जुड़ा सवाल पूछा गया था. जो दर्शक के मुताबिक गलत था.

शो में दिखाया गया गलत सवाल?

सवाल था- आमतौर पर भारत की संसद के प्रत्येक बैठक की शुरुआत इनमें से किससे होती है? इसका जवाब था- प्रश्नकाल. हालांकि एक दर्शक ने सवाल का स्क्रीनशॉट लेकर ट्वीट किया, 'आज के एपिसोड में गलत सवाल और जवाब दिखाया गया है. मैंने टीवी पर कई बार फॉलो किया है. लोक सभा का सेशन शून्यकाल में शुरू होता है और राज्य सभा का प्रश्नकाल में. कृपया इस सवाल की जांच करें.'

Wrong question and answer in today’s episode of @KBCsony Have followed several sessions on TV. Normally sitting in #LokSabha begins with Zero hour and sitting in #RajyaSabha begins with Question hour. Please get it checked. @SrBachchan @LokSabhaSectt @babubasu pic.twitter.com/KYu1EJkZid

KBC 13: हॉट सीट पर बैठेंगे नीरज चोपड़ा-पी श्रीजेश, अमिताभ बच्चन बोले-हिंदुस्तान जिंदाबाद

प्रोड्यूसर ने दिया जवाब

इसके जवाब में शो के प्रोड्यूसर ने लिखा, 'इसमें कोई गलती नहीं है. कृपया लोक सभा और राज्य सभा की हैंडबुक को आप खुद देख लीजिए. दोनों में ही अगर स्पीकर या चेयरपर्सन द्वारा कुछ और ना कहा गया हो तो सेशन की शुरुआत प्रश्नकाल से ही होती है और उसके बाद शून्यकाल होता है.'

Mr. Basu, thank you for your response. I cross checked the information on Lok Sabha and Rajya Sabha websites. The two screenshots testify that both the question, as well as the answer were wrong. Must mention that sitting in Rajya Sabha begins at 11.00 am. pic.twitter.com/d23IapOm7C