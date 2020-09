पहले से एकदम अलग है KBC का सेट, सोशल मीडिया पर फोटोज वायरल

अमिताभ बच्चन का लोकप्रिय शो कौन बनेगा करोड़पति फिर शुरू होने जा रहा है. शो के प्रोमो तो पहले ही रिलीज कर दिए गए हैं, अब सेट की फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर की गई हैं. बताया जा रहा है कि इस बार केबीसी का सेट पहले से एकदम अलग और अनोखा होगा. दर्शकों को एकदम नया एक्सपीरियंस देने की तैयारी है.

केबीसी का नया सेट वायरल

सोशल मीडिया के जरिए बताया गया है कि 7 सितंबर से केबीसी की शूटिंग शुरू हो जाएगी. अब शूटिंग से पहले मेकर्स ने सेट पर पूजा की है. कोरोना काल में इतने बड़े शो का शुरू होना बड़ी बात है. ऐसे में मेकर्स ने इस बड़ी चुनौती से पहले भगवान को याद किया है और उन से प्रार्थना की है. पूजा की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की गई हैं. वहीं केबीसी के नए सेट की बात करें तो वो काफी बड़ा और खूबसूरत नजर आ रहा है. नीली लाइट्स में सेट की चमक काफी बढ़ गई है.

