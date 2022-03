Kapil Sharma ने पहली बार दिया जवाब, 'द कश्मीर फाइल्स' प्रमोट करने से किया था इंकार?

द कपिल शर्मा शो टीवी का मोस्ट फेमस और पॉपुलर शो है. इस शो में बॉलीवुड से लेकर स्पोर्ट्स तक, हर फील्ड की दिग्गज हस्तियां अपने प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करने आती हैं. लेकिन 11 मार्च को रिलीज होने वाली विवेक अग्निहोत्री की 'द कश्मीर फाइल्स' को शो में प्रमोट करने से इनकार कर दिया था. इस बात की जानकारी खुद विविवेक अग्निहोत्री ने एक ट्वीट के जरिए दी.

यह बात सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस ने नाराजगी जाहिर की और कपिल शर्मा को ट्रोल करने लगे. अब पहली बार कपिल शर्मा ने इस मामले में सफाई दी है. उन्होंने एक यूजर को जवाब देते हुए अपनी बात रखी है कि आख‍िर सच क्या है.

ट्रोलिंग पर कपिल शर्मा ने तोड़ी चुप्पी

दरअसल, यूजर ने कपिल पर आरोप लगाते हुए सवाल किया था कि क्या वो कश्मीर फाइल्स को प्रमोट करने से घबरा गए हैं? सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग और यूजर के सवाल पर कपिल ने बड़े प्यार से जवाब दिया है. कपिल ने यूजर के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा- यह सच नहीं है राठौर साहब. आपने पूछा इसलिए बताया दिया. बाकी जिन लोगों ने सच मान ही लिया उनको सफाई देने का क्या ही फायदा. एक एक्सपीरियंस्ड सोशल मीडिया यूजर होने के नाते एक सुझाव देता हूं कि आज के सोशल मीडिया वर्ल्ड में कभी भी एक साइड की स्टोरी पर यकीन नहीं करना. धन्यवाद



