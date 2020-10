राहुल के नेपोटिज्म कमेंट पर गौहर खान का रिएक्शन, जान को किया सपोर्ट

जान कुमार सानू पर नेपोटिज्म का कमेंट कर सिंगर राहुल वैद्य एकदम से चर्चा में आ गए हैं. राहुल की इस बात का घर में बड़ा मुद्दा बना. जान और राहुल के बीच काफी बहसबाजी भी हुई. अब सीनियर बनकर पिछले दिनों बिग बॉस हाउस में गईं गौहर खान ने जान को सपोर्ट दिया है.

गौहर ने नेपोटिज्म विवाद पर किया जान को सपोर्ट

गौहर ने नेपोटिज्म विवाद पर कमेंट करते हुए कहा- आजकल सेल्फ अटेंशन के लिए नेपोटिज्म का मुद्दा उठाना आसान बात है. जान कुमार सानू तुम्हारे पिता एक लेजेंड हैं और इस बात पर तुम गर्व करो. इस फैक्ट पर तुम्हें और गर्व करने जरूरत है कि बिग बॉस में तुम बतौर जान कुमार सानू आए हो. तुम तुम हो. चिंता मत करो खुश रहो. गौहर ही नहीं जान को नेपोटिज्म विवाद पर फैंस का भी काफी सपोर्ट मिल रहा है.

Nepotism is the easiest topic to rake up some self attention these days ! #JaanKumarSanu be proud of the legend u have as a father , n prouder of the fact that u r on the show as Jaan kumar sanu ! You are You ! Don’t worry be happy ! 🤗