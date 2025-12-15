शादी करने को तैयार फरहाना भट्ट, कुनिका सदानंद बनेंगी सास, बेटे पर आया दिल!

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के टीवी शो बिग बॉस 19 ने इस बार काफी धमाल मचाया. इस शो विनर भले ही गौरव खन्ना बने हो, लेकिन बाहर बाकी कंटेस्टेंट्स का जलवा अभी भी कायम है. शो जुड़े कंटेस्टेंट्स पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लेवल पर बात कर रहे है. इसी कड़ी में फरहाना भट्ट का वीडियो भी वायरल है.

दरअसल फरहाना भट्ट का एक इंटरव्यू सामने आया है. इस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया कि उनके और कुनिका सदानंद के बेटे अयान लाल के अफेयर को लेकर फिर से चर्चा शुरू हो गई है.

अयान से शादी करेंगी फरहाना भट्ट?

सलमान खान के शो बिग बॉस 19 में नजर आने वाली फरहाना भट्ट ने हाल ही में इंडिया फॉरम को इंटरव्यू दिया. जिसमें इंटरव्यू में फरहाना को एक मजेदार चॉइस दी गई. वह किससे दोस्ती करेंगी, किसे डेट करेंगी या किससे शादी करेंगी?बसीर अली, अयान लाल या अभिषेक बजाज?

फरहाना का जवाब तुरंत आया. उन्होंने कहा कि वह बसीर को डेट करेंगी, अभिषेक के साथ दोस्त रहेंगी, और - सबको हैरान करते हुए - अयान लाल से शादी करेंगी. फैंस ने देखा कि अयान का नाम लेते समय वह शरमा भी गईं. फरहाना भट्ट का यह क्लिप सभी प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गई.

बिग बॉस के अंदर दिखी थीं केमिस्ट्री

गौरतलब है कि बिग बॉस के घर के अंदर भी ऑडियंस ने फरहाना और अयान के बीच एक प्यारा रिश्ता देखा था. उस पल के बाद फैंस ने #फयान हैशटैग बनाया था, इस उम्मीद में कि कुछ और हो सकता है. अब उनके शादी वाले नए कमेंट के बाद, यह जोड़ी फिर से चर्चा में आ गई है. जहां कुछ फैंस खुश थे, वहीं दूसरे हैरान थे. खासकर वे लोग जो अभिषेक बजाज के साथ उनकी केमिस्ट्री को पसंद करते थे.

कुनिका सदानंद ने अफेयर पर कही थी ये बात

वहीं कुनिका सदानंद ने Zoom को दिए इंटरव्यू में अयान लाल और फरहाना भट्ट के अफेयर पर रिएक्शन दिया था. कुनिका सदानंद ने कहा कि था कि 'अयान ने फरहाना भट्ट से कुछ ही मिनट ही बात की है. उनके बीच केमिस्ट्री जैसी कोई बात नहीं है.'

