सुपरस्टार गौरव खन्ना पर क्यों भड़की थीं फरहाना भट्ट? बोलीं- टीवी में इज्जत नहीं...

फरहाना भट्ट ने बिग बॉस टीवी मीडियम को लेकर काफी बातें कहीं. उन्होंने विनर गौरव खन्ना तक को कई बातें सुनाई थीं. इनपर एक्ट्रेस ने अब चुप्पी तोड़ी है. फरहाना ने कहा कि वो अपनी बात पर आज भी कायम हैं. क्योंकि उन्हें टीवी में कभी इज्जत नहीं मिली.

फरहाना नहीं करना चाहतीं टीवी (Photo: Instagram @Farrhanabhatt)

एक्ट्रेस फरहाना भट्ट बिग बॉस 19 की फर्स्ट रनर-अप बनीं, उनका तेज तर्रार स्वभाव फैंस को खूब पसंद आया. लेकिन अपनी बिग बॉस की पूरी जर्नी में वो टीवी वर्ल्ड और गौरव खन्ना पर खूब हावी रहीं. फरहाना ने गौरव के स्टारडम पर भी सवाल उठाया था. गुस्से में गौरव ने उन्हें चैलेंज किया था कि वो शो जीतकर टीवी की ताकत साबित करेंगे. ऐसा हुआ भी, गौरव बिग बॉस 19 के विनर बने. 

अब फरहाना ने बताया कि उन्होंने टीवी के बारे में वो बात क्यों कही थी और क्यों कहा था कि वो कभी इस मीडियम में काम नहीं करना चाहेंगी. स्क्रीन से बातचीत में फरहाना ने कहा कि उन्हें टीवी में काम करने से एतराज नहीं है लेकिन उन्हें यहां इज्जत नहीं मिली. इसलिए वो अपनी बात पर कायम हैं. 

'टीवी में नहीं मिली इज्जत'

फरहाना गौरव खन्ना से हार गईं. उनकी जीत पर फरहाना ने कहा- उस पल मैं काफी नर्वस थी, लेकिन थोड़ा-बहुत उम्मीद भी थी कि मेरा नाम आएगा. लेकिन मैं मेंटली तैयार थी. मेरे लिए ट्रॉफी से ज्यादा मायने दर्शकों का प्यार रखता है. ये 50-50 वाली फीलिंग थी, लेकिन मैं गौरव खन्ना के लिए खुश हूं.

फरहाना ने टीवी पर दिए अपने बयान को भी समझाते हुए कहा कि- मुझे टीवी से कोई दिक्कत नहीं है. मैं खुद टीवी पर रही हूं, लेकिन जब लोग मुझसे पूछते थे, तो मैं हर बार समझा नहीं सकती थी, इसलिए चुप रहना बेहतर लगा. मुझे लगा लोग समझ जाएंगे, लेकिन बात उल्टी समझ ली गई. मेरा पहला टीवी अनुभव अच्छा नहीं था. मुझे वो सम्मान नहीं मिला, जिसकी मैं उम्मीद कर रही थी. मैं कोई राजकुमारी जैसा ट्रीटमेंट नहीं चाहती थी, बस एक आर्टिस्ट की तरह इज्जत चाहिए थी. पहली इम्प्रेशन ही आखिरी बन गई.

'स्टारडम के साथ आती है जिम्मेदारी, गौरव में नहीं वो'

बिग बॉस में कही बातों पर फरहाना बोलीं- वो कमेंट खास तौर पर गौरव खन्ना के लिए था. मुझे अभी भी लगता है कि वो पूरे सीजन एक किरदार निभा रहे थे. इसलिए मैंने कहा कि अगर उन्हें लगता है कि वो टीवी के स्टार हैं, तो उन्हें खुद को देखना चाहिए. वीकेंड पर बहुत ऊंचे नैतिक मूल्य दिखाते हो, लेकिन जब कोई गलत होता दिखे और वो आपका दोस्त नहीं हो, तो आप चुप रहते हो- यही आपके असली प्रिंसिपल हैं. इसलिए सुपरस्टार वाली इमेज मत ओढ़ो. स्टार होने के साथ जिम्मेदारी आती है, और जब मैं साफ देख रही हूं कि आप उसके लायक नहीं हो, तो मैंने उन्हें बुलाया था- टीवी को नहीं.

जज किए जाने और गलत समझे जाने पर...

फरहाना ने यह भी कहा कि उन्हें ज़िंदगी भर जज किया गया और शो में भी अक्सर गलत समझा गया. उन्होंने कहा- मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर लोग मुझे गलत समझें. ऐसा पहले भी बहुत बार हुआ है और आगे भी होगा. अगर मैं इसमें उलझ गई, तो आगे कैसे बढ़ूंगी? मेरा फोकस बहुत साफ है- जो भी होता रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता.

