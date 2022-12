दूसरी डिलीवरी के बाद कैसे रिकवर हुईं देबीना बनर्जी? बताया ब्रेस्टफीडिंग कराते हुए टेशन लेना क्यों है खराब

11 नवंबर को देबीना बनर्जी दूसरी बार मां बनीं. एक्ट्रेस ने पहली डिलीवरी के सात महीने बाद ही दूसरी बेटी को जन्म दिया. देबीना की दूसरी डिलीवरी को अभी एक महीने भी नहीं हुए और वो एक्टिव नजर आ रही हैं. देबीना को यूं काम करता देख कर आम महिलाओं के मन में कई सवाल आना जायज हैं. चिंता मत करिए देबीना ने सोशल मीडिया पर सवाल-जवाब सेशन के जरिये आपके सारे सवालों के जवाब दिए हैं.

सी-सेक्शन डिलीवरी पर क्या बोलीं देबीना

'Ask Me Anything' सेशन के दौरान एक महिला ने सी-सेक्शन डिलीविरी के प्रति अपना डर जाहिर किया. इस पर देबीना जवाब देते हुए कहती हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है. आज कल मेडिकल सुविधाएं काफी एडवांस बन चुकी हैं. इसलिये आप डिलीवरी के अगले दिन ही बेहतर फील करते हो.

इतनी फास्ट रिकवरी कैसे हुई

वहीं दूसरी महिला ने देबीना से सवाल करते हुए पूछा कि हैलो मैम जितनी फास्ट आपने रिकवरी कर रही हैं सी-सेक्शन के बाद, मैं उतनी जल्दी रिकवरी नहीं कर पाई थी. इसके जवाब में देबीना कहती हैं, कभी-कभी आपको खुद को थोड़ा पुश करना पड़ता है. मेरे मामले में मुझे थोड़ा जल्दी उठना पड़ता, क्योंकि मैं ज्यादा देर तक बिस्तर पर नहीं रह सकती. मुझे अपनी बेटी लियू (लियाना) के साथ वक्त बिताना पड़ता है.

इसके अलावा देबीना एक फैन से इस बात पर भी सहमत दिखीं कि ब्रेस्टफीडिंग कराते समय खुद को स्ट्रेस फ्री रखना जरूरी होता है. अगर कोई मां ब्रेस्टफीडिंग कराते हुए टेशन में रहती है, तो इससे दूध के फ्लो पर असर पड़ता है. देबीना की डिलीवरी को लेकर महिलाओं के मन में जो भी सवाल थे. एक्ट्रेस ने दिल खोलकर उनके जवाब दिए.

टेलीविजन शोज से ब्रेक लेने वाली देबीना यूट्यूब व्लॉग के जरिये फैंस से कनेक्शन बनाए हुए हैं. अपने वीडियोज में देबीना फैंस को लाइफ की हर छोटी-बड़ी अपडेट देती रहती हैं. इससे पहले एक्ट्रेस ने फैंस से हॉस्पिटल के अंदर का वीडियो भी शेयर किया था. ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी एक्ट्रेस ने हॉस्पिटल के अंदर से डिलीवरी प्रोसेस शेयर किया है. इसके लिये देबीना की जितनी तारीफ की जाए कम ही है.

'Ask Me Anything' के जरिये आप भी देबीना से दिल की बात कहकर अपने मन की दुविधा दूर कर सकते हैं.