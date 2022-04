Chhavi Mittal breast cancer surgery: ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के बाद दर्द में एक्ट्रेस छवि, बोलीं- कितनी भी दवा लूं ये कम नहीं होगा...

टीवी एक्ट्रेस छव‍ि मित्तल ने बीते दिनों 17 अप्रैल को इंस्टाग्राम पोस्ट के जर‍िए अपने ब्रेस्ट कैंसर की जानकारी दी थी. उन्होंने बताया था क‍ि उनमें ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी का शुरुआती स्टेज डायग्नोज किया गया है. इस पोस्ट के बाद मंगलवार को छव‍ि का ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी हुई. छह घंटे की लंबी सर्जरी के बाद उन्होंने अपना हाल फैंस के साथ शेयर किया है.

छव‍ि ने इंस्टाग्राम पर हॉस्प‍िटल के बेड से अपनी फोटो के साथ पोस्ट लिखी है. वे लिखती हैं- 'हम दर्द कितनी जल्दी भूल जाते हैं, ये अच्छा है. C सेक्शन के बाद या फिर सालों पहले ओवेर‍ियन सर्जरी या फ‍िर बैक इंजरी का वो बेइंतहा दर्द जो ठीक हो गया, उसके जैसा महसूस हुआ. मैं दर्द भुलाने के एहसास को थामे हुए हूं, ताक‍ि कुछ दिनों बाद आने वाले वक्त पर फोकस कर सकूं. क्योंक‍ि इस वक्त इतना दर्द है क‍ि कितना भी पेन किलर खा लूं ये मदद नहीं करने वाला.'

वेल विशर्स का जताया आभार

'जो मदद कर रहा है वो हैं मेरे शुभचिंतक जो मुझसे मिलने आ रहे हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान देख अच्छा लग रहा है....और आप लोग मुझे जो मैसेज कर रहे हैं...टाइप करना संघर्ष हो गया है, यहां तक क‍ि डबल टाइप करना भी पर प्लीज ये जान लें क‍ि मैं आप सभी के मैसेज जितना हो सके उतना पढ़ रही हूं और इन सबके लिए धन्यवाद. मुझे मेरे सर्जन्स ने डांस रील्स ना पोस्ट करने की सख्त हिदायत दी है.#recovering'

सर्जरी से पहले शेयर किया था डांस रील

छव‍ि ने सर्जरी से कुछ समय पहले अपना एक डांस रील शेयर किया था. उन्होंने लिखा था- 'डॉक्टर ने कहा चिल करने को...इसल‍िए मैं चिल कर रही हूं...' इसी के साथ उन्होंने खुशी से डांस करते अपना डांस रील शेयर किया था. हालांक‍ि इस डांस रील में छव‍ि का चोरी छ‍िपी रील बनाना पता चल रहा है. शायद इसी वीड‍ियो के बाद उन्हें डांस रील ना शेयर करने की हिदायत भी मिली है.

छव‍ि मित्तल के इस पोस्ट पर कई सेलेब्स और फैंस ने उनके जल्द ठीक होने की दुआ की है. निशा रावल, प्राचीन चौहान आद‍ि ने उन्हें 'Get well soon' का मैसेज भेजा है. वहीं फैंस ने भी जल्द ठीक होने की कामना करते हुए उन्हें अपनी प्रेरणा बताई है.