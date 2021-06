CBSE 12th exam 2021 cancelled, अशनूर कौर ने पीएम मोदी के फैसले पर ऐसे किया रिएक्ट

कोरोना महामारी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है. बोर्ड परीक्षाएं रद्द होने के ऐलान के बाद अभ‍िभावकों और छात्रों को राहत मिली. पट‍ियाला बेब्स एक्ट्रेस अशनूर कौर ने भी परीक्षा रद्द होने के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने ट्वीट कर पीएम मोदी के इस फैसले के प्रति आभार जताया है.

अशनूर कौर ने इंस्टाग्राम पर अपनी फोटो भी शेयर की है जिसमें उनकी खुशी का अंदाजा लगाया जा सकता है. अशनूर ने पहाड़ों में विक्टरी पोज देते और खुशी से उछलते अपनी तस्वीर साझा की है. इसी के साथ उन्होंने अपना मूड बताते हुए कैप्शन में लिखा- '12वीं के छात्र को मेरे इस मूड की वजह का पता होगा'. एक्ट्रेस ने ट्विटर पर भी अपनी खुशी जताई है.

अशनूर ने पीएम मोदी के सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा कैंस‍िल किए जाने के ट्वीट पर लिखा- 'भारत सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से बहुत खुश हूं, हमारी (छात्रों की) सुरक्षा और इस पैन्डेमिक को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो फैसला लिया है...आभारी'.

Really happy by the decision taken by the government of India keeping our (We students’) safety in mind and taking into consideration the ongoing pandemic... Grateful! https://t.co/MZkzweFAcv