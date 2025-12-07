scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Bigg Boss 19: फिनाले से पहले फरहाना भट्ट को मिला इस कंटेस्टेंट का सपोर्ट, हुई वोट की अपील

'बिग बॉस' के फिनाले से पहले सभी अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के लिए वोट की अपील कर रहे हैं. फरहाना भट्ट के लिए इस बार नेहल चुडासमा सामने आईं हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए फैंस से अपील की कि वो उनकी दोस्त फरहाना को वोट करें.

Advertisement
X
फरहाना को मिला अपने करीबी दोस्तों का सपोर्ट (Photo: Instagram @farrhana_bhatt)
फरहाना को मिला अपने करीबी दोस्तों का सपोर्ट (Photo: Instagram @farrhana_bhatt)

सलमान खान का सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल शो 'बिग बॉस' का ये सीजन 19 भी खत्म होने को है. 7 दिसंबर के दिन सभी को मालूम पड़ ही जाएगा कि किसके सिर पर 'बिग बॉस' का ताज सजेगा. फैंस ने भी अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स को जीत दिलाने के लिए जनता से वोट मांगने की अपील की.

फरहाना को मिला उनकी करीबी दोस्त का साथ

'बिग बॉस 19' में इस बार गौरव खन्ना, अमाल मलिक, तान्या मित्तल, प्रणित मोरे और फरहाना भट्ट टॉप 5 कंटेस्टेंट्स बने हैं. सभी को जनता के वोट्स और प्यार ने शो के ग्रैंड फिनाले तक पहुंचाया है. मुकाबला कड़ा है, इसलिए हर कोई अपने पसंदीदा फाइनलिस्ट को जिताने की होड़ में लगा है. इसमें 'बिग बॉस 19' के भी कंटेस्टेंट्स शामिल हैं. नेहल चुडासमा, जिनका सफर शो में जल्दी खत्म हुआ, उन्होंने अपनी खास दोस्त फरहाना भट्ट के लिए वोट मांगे. 

सम्बंधित ख़बरें

Ex bigg boss contestant about changes in show
BB19 Finale: फरहाना-गौरव ने दी धुआंधार परफॉर्मेंस, कौन बनेगा विनर? 
Bigg Boss 19 Trophy
बिग बॉस 19 की चमचमाती ट्रॉफी की दिखी पहली झलक, ये हैं टॉप 5 फाइनलिस्ट 
farhana bhatt emotional after listening her mother
बिग बॉस में बनी निगेटिव इमेज, शो के बाद किसका चमका करियर, कौन हुआ गुमनाम? 
Gaurav Khanna Bigg boss 19
'1 हफ्ते का बॉयफ्रेंड बनेगा?', गौरव ने किया रोस्ट, गुस्साए फरहाना के फैंस 
Gaurav with wife Akansha
Bigg Boss 19: पत्नी नहीं चाहती बच्चे, Gaurav के निकले आंसू, बोले... 

नेहल ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने फरहाना भट्ट की जर्नी और उनके साथ अपनी दोस्ती दिखाई. फरहाना और नेहल ने कई मौकों पर एक-दूसरे को सपोर्ट किया. दोनों की दोस्ती घर में तबतक चली, जबतक नेहल शो का हिस्सा थीं. उनके जाने के बाद फरहाना टूट गई थीं. फरहाना को जब उनकी बिग बॉस जर्नी दिखाई गई, तब भी वो खूब रोईं. 

Advertisement

ऐसे में नेहल ने फरहाना के लिए लिखा, 'फरहाना भट्ट को अभी वोट करें.जो कुछ भी कहा, किया, महसूस किया और गुजरा, सब कुछ. घर में उनके साथ बिताए सबसे सच्चे और खूबसूरत पलों को मैं हमेशा संजो कर रखूंगी. हम सिस्टरहुड के लिए एक्साइटेड हैं. आज उनसे दोबारा मिलना कितना यादगार पल था और वो पल बहुत देर तक याद रहा. उनके बिगबॉस जर्नी वीडियो में इतने खूबसूरत हिस्से को पाकर मेरी आंखें भर आईं. ये फरहाना भट्ट का सीजन है.'

किस वक्त आएगा 'बिग बॉस 19' का फिनाले?

'बिग बॉस 19' देखने वाले यूजर्स इसका ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर, रात 9 बजे ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार पर देख सकेंगे. वहीं, कलर्स टीवी पर ये रात 10.30 बजे आएगा. शो का विजेता रात 12 बजे तक अनाउंस हो जाएगा. जीतने वाले को चमचमाती ट्रॉफी के साथ विनिंग प्राइज में 50 से 55 लाख रुपये भी दिए जाएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement