'बिग बॉस' में कम हुए 'एग्रेशन' से नाखुश Ex-कंटेस्टेंट, शो में आए बदलाव पर बोला- टास्क में कोई इंट्रेस्टेड नहीं...

'बिग बॉस' शो एक वक्त पर इंडियन टेलीविजन का सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल शो कहा जाता था. क्योंकि इसमें हर दिन कंटेस्टेंट्स एक-दूसरे से लड़ जाते थे. बात इतनी आगे बढ़ जाती थी कि सभी लोग हाथापाई करने लगे थे. इस मामले में 'बिग बॉस' सीजन 13 फैंस के मुताबिक सबसे ऊपर माना जाता है.
'बिग बॉस' में कम हुआ अग्रेशन?
'बिग बॉस' सीजन 13 से पहले भी कई सीजन्स आए, जिसने लोगों के बीच अपनी अलग जगह बनाई. हालांकि उस सीजन के बाद, शो की पॉपुलैरिटी बढ़ने की जगह घटती दिखाई दी. लोगों के बीच शो देखने का इंट्रेस्ट कम हुआ. क्योंकि उन्हें 'बिग बॉस' के घर में उस अग्रेशन की कमी खली, जो पिछले कुछ सीजन्स में नजर आई थी.
'बिग बॉस' में जब टास्क परफॉर्म होते थे, तो घरवाले किसी को भी नहीं छोड़ते थे. सभी के बीच एक ऐसी लड़ाई देखी जाती थी, जिसे देखकर फैंस दांतों तले नाखून चबाने लगते थे. लेकिन पिछले कुछ सीजन्स में इसकी कमी खली. अब 'बिग बॉस' सीजन 7 के कंटेस्टेंट रह चुके एक्टर अपूर्व अग्निहोत्री ने शो में कम हुए लोगों के इंट्रेस्ट का कारण बताया है. अपूर्व ने कहा कि आजकल शो में कोई भी टास्क ढंग से परफॉर्म करने में इंट्रेस्टेड नहीं है.
एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में एक्टर ने शो में आए बदलावों पर कहा, 'मैंने शो नहीं देखा है, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता. लेकिन अब मुझे लगता है, ये टास्क के बारे में कम और आप खुद को कैसे पेश करते हैं, इसके बारे में ज्यादा हो गया है. टास्क में तो अब लोग भी दिलचस्पी नहीं रखते. हम 7वें सीजन में थे, वो बिग बॉस 7 था. तो उस वक्त की सोच सबकुछ अलग थी.'
'ये 19वां सीजन है. इन सात-आठ सालों में बहुत कुछ बदल गया है. मुझे लगता है लोग बदल गए हैं, कॉम्पिटीशन बदल गया है. वो सोचते हैं कि यार, मैं अपनी छाप छोड़ जाऊंगा, ताकि मुझे और काम मिले. अब मेकर्स ने कम एक्टर्स को लेना शुरू कर दिया है. आम जनता के ज्यादा लोग आ रहे हैं, लेकिन वो भी फेमस पर्सनैलिटी हैं. उनकी वजह से बहुत कुछ बदल गया है.'
मालूम हो अपूर्व अग्निहोत्री वही कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने सीजन 7 में एक टास्क के दौरान अपने बाल अजीब हेयरस्टाइल के साथ कटवा लिए थे. उनका 'मोहॉक' लुक उस वक्त काफी वायरल हुआ था. अपूर्व उस शो में अपनी पत्नी शिल्पा सकलानी के साथ आए थे. कपल अपने वक्त में टीवी के सबसे पॉपुलर चेहरे थे. बात करें बिग बॉस 19 की, तो शो का फिनाले 7 दिसंबर को है. इस बार शो के टॉप 5 में तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट, अमाल मलिक, प्रणित मोरे और गौरव खन्ना हैं.