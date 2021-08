Bigg Boss OTT: प्रतीक सहजपाल ने बनाया रिकॉर्ड, पहले ही हफ्ते में 100K के पार ट्रेंड

बिग बॉस ओटीटी को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. शो में इस बार पहले दिन से ही जिस शख्स ने सबसे ज्यादा हल्ला मचाया है वो हैं प्रतीक सहजपाल. प्रतीक ने शो के प्रीमियर में ही अपनी को-कंटेस्टेंट्स के साथ पंगा ले लिया था. शो के सबसे ज्यादा चर्च‍ित कंटेस्टेंट प्रतीक सहजपाल ने अब सोशल मीड‍िया पर भी अपना दबदबा बना लिया है. उन्होंने बिग बॉस के सोशल मीड‍िया ट्रेंड में पहले हफ्ते में नया रिकॉर्ड कायम किया है.

द खबरी ने ट्वीट कर प्रतीक सहजपाल के सोशल मीड‍िया ट्रेंड की जानकारी साझा की. शन‍िवार को शेयर इस ट्वीट में उन्होंने लिखा 'पहला 100K ट्वीट्स #BiggBossOTT कंटेस्टेंट के लिए और वो भी पहले ही हफ्ते में. ये बिग बॉस के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है कि किसी कंटेस्टेंट ने पहले हफ्ते में 100K ट्वीट्स पार किए हों. One Man Army PRATIK'.

इस कंटेस्टेंट के साथ सबसे ज्यादा लड़ाई

प्रतीक सहजपाल ने पहले दिन से ही बिग बॉस के घर में अपनी आवाज बुलंद रखी है. बिग बॉस के घर के अंदर एंट्री लेने के बाद, उन्हें कई बार बाक‍ियों से बहस करते देखा गया तो कई दफा वे दूसरों का बचाव करते भी नजर आए. अब तक दिव्या अग्रवाल के साथ उनकी सबसे ज्यादा लड़ाई देखने को मिली है. प्रतीक, शमिता शेट्टी, नेहा भसीन के साथ भी भ‍िड़ चुके हैं. हालांकि उन्होंने नेहा से माफी भी मांगी थी.

Here it is! First 100K tweets for #BiggBossOTT contestant and that too within first week. It has never happened before in #BiggBoss History that 100K tweets for any contestant are crossed in first week.



ONE MAN ARMY PRATIK pic.twitter.com/AB5Q9WUnnw