छोड़ा शोबिज-झेला डिप्रेशन, बिग बॉस में जाकर पछताए ये सेलेब्स, खराब हुई इमेज

बसीर अली, कविता कौशिक, हिमांशी खुराना और आकाशदीप सहगल जैसे कंटेस्टेंट्स की बिग बॉस जर्नी विवादों और ट्रोलिंग से भरी रही. इनका कहना है कि शो में आकर उन्होंने सबसे बड़ी गलती की. जानें ऐसा कहने के पीछे की क्या वजह है.

बिग बॉस में आकर इन सेलेब्स ने की बड़ी भूल! (Photo: Instagram @colorstv)
बिग बॉस, ऐसा रियलिटी शो है जिसने कई सेलेब्स की जिंदगी को बदला है. नॉन स्टार्स के करियर को सलमान खान के शो ने संवारा है. उन्हें फेम और लाइमलाइट मिली है. लेकिन कुछ कंटेंस्टेंट ऐसे भी रहे जिनके करियर में बिग बॉस ने वंडर नहीं आया. वो शो में आकर पछताएं. इन सेलेब्स की इमेज को रियलिटी शो ने हैंपर किया. अपनी इमेज खराब होने और विवाद में पड़ने की वजह से ये सेलेब्स पछताते हुए दिखे.

बसीर अली
बिग बॉस 19 से एविक्ट हुए रियलिटी शो स्टार बसीर अली ने कहा है कि वो इस सीजन का हिस्सा बनकर पछता रहे हैं. उन्होंने शो में भी कहा था कि वो गलत सीजन में आ गए हैं. जो सेलेब्रिटी शो में आए हैं वो उनके लेवल के नहीं हैं. बसीर को इस स्टेटमेंट के लिए फराह खान से डांट भी पड़ी थी. उनके मुताबिक, सीजन 19 की डेमोक्रेसी थीम ने उनका गेम खराब किया.

कविता कौशिक
FIR फेम एक्ट्रेस कविता कौशिक की बिग बॉस जर्नी कंट्रोवर्सियल रही थी. अभिनव शुक्ला संग उनके अफेयर का किस्सा वायरल हुआ था. शो में उनकी फजीहत हुई थी. आलम ये हुआ कि कविता ने गुस्से में बीच में शो छोड़ा था. कई इंटरव्यू में कविता ने बिग बॉस को अपनी सबसे बड़ी गलती बताया है.

हिमांशी खुराना
पंजाब की ऐश्वर्या राय हिमांशी खुराना बिग बॉस के ब्लॉकबस्टर सीजन 13 का हिस्सा थीं. शो में उनका आसिम रियाज संग लव एंगल दिखा था. वो वीकेंड का वार में सलमान की ट्रोलिंग और लोगों की जजमेंट का शिकार बनी थीं. कई इंटरव्यू में हिमांशी ने इस शो के अपने एक्सपीरियंस को टॉक्सिक कहा है. उन्होंने बताया कि शो से बाहर आने के बाद वो डिप्रेशन में चली गई थीं. निगेटिविटी और ट्रोलिंग का उनपर गहरा असर पड़ा था. इससे रिकवर होने में उन्हें 2 साल लगे थे.

सृष्टि रोड़े
टीवी एक्ट्रेस सृष्टि रोड़े ने बिग बॉस 12 में पार्टिसिपेट किया था. एक्ट्रेस ने शो को बोरिंग बताते हुए कहा था कि वो गलत सीजन में गई थीं. क्योंकि सीजन 12 में जोड़ी फॉर्मेट था. इसलिए वो शो में अपनी रियल इमेज को नहीं दिखा पाई थीं.

नैना सिंह
कुमकुम भाग्य एक्ट्रेस ने बिग बॉस 14 में हिस्सा लिया था. रियलिटी शो में आने के लिए उन्होंने हिट शो कुमकुम भाग्य छोड़ा था. लेकिन वो गेम शो में अच्छा नहीं कर पाईं और 2 हफ्ते में बाहर हो गईं. तबसे लेकर अब तक वो किसी बड़े शो का हिस्सा नहीं बन पाई हैं.

अरहान खान 
बिग बॉस 13 में अरहान खान ने बतौर वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी एंट्री ली थी. वो रश्मि देसाई के एक्स बॉयफ्रेंड हैं. लेकिन शो में सलमान खान ने उनकी सीक्रेट शादी और बच्चे का खुलासा किया था. उनकी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इमेज खराब हुई थी. इस विवाद का असर उनके करियर पर भी पड़ा. 

आकाशदीप सहगल
आकाशदीप ने सीजन 5 में आकर विवाद खड़ा किया था. अपने एग्रेसिव नेचर की वजह से वो जाने गए. उन्होंने होस्ट सलमान खान से तक पंगा ले लिया था. इस शो से मिली खराब इमेज का उनके करियर पर असर पड़ा. आज वो कहां गायब हैं कोई नहीं जानता. आकाशदीप शोबिज से दूर हैं.

