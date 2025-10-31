बिग बॉस शो की पहचान कंटेस्टेंट्स और उसके होस्ट सलमान खान से होती है, लेकिन एक शख्स के बिना ये शो अधूरा है. जी हां, हम बात कर रहे हैं बिग बॉस के पॉपुलर डबिंग आर्टिस्ट विजय विक्रम सिंह की. हालांकि उन्होंने एक वीडियो जारी कर ये क्लियर कर दिया कि वो 'बिग बॉस' नहीं हैं.

दरअसल विजय विक्रम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम से एक वीडियो शेयर कर, सीधे ऑडियंस को संबोधित किया. जिसमें उन्होंने अपनी और बिग बॉस की आवाज के बीच अंतर समझाया.

विक्रम सिंह ने क्या कहा?

विक्रम सिंह ने कहा, 'बिग बॉस आप सभी को बताना चाहते हैं' भाई ये मैं नहीं बोलता हूं. मतलब, जो आवाज आप शो में सुनते हैं जैसे 'बिग बॉस चाहते हैं' या 'मैं चाहता हूं कि आप ये करें', वो मेरी आवाज नहीं है. मैं बिग बॉस नहीं हूं.'

उन्होंने आगे कहा, 'मेरा रोल ऑडियंस को समय और अपडेट के बारे तक ही सीमित है. इस शो में 2 आवाजें हैं. दूसरी आवाज जैसे 'दोपहर 12 बजे, या आगे देखिये, ये सब मेरी आवाज हैं. कंटेस्टेंट से बात करते वक्त जो आवाज आप सुनते हैं, वो मैं नहीं हूं.'

बसीर-नेहल हुए बाहर तो बने निशाना

दरअसल बीते हफ्ते नेहल और बसीर एक साथ शो से बाहर हो गए. दोनों ही कंटेस्टेंट के फैंस ने विजय विक्रम को जमकर सुना दिया. ऐसे में उन्होंने वीडियो जारी कर पूरा मामला क्लियर करते हुए कहा, 'कंटेस्टेंट्स को बाहर करने या चयन करने का निर्णय लेने में उनकी कोई भूमिका नहीं है. उन्होंने बताया, 'बसीर निकल गए हैं, नेहल निकल गई हैं, लेकिन इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है. मेरा योगदान शो में सिर्फ इतना है कि समय बता देता हूं और आपको अपडेट देता हूं.'

मैं किसी को बाहर नहीं करता

उन्होंने आगे कहा, 'मैं शो की दूसरी आवाज हूं. अब दोनों आवाजें थोड़ी एक जैसी लगती हैं, पर दोनों अलग हैं. कंटेस्टेंट को निकालना, किसे लेना या निकालना, ये मेरे हाथ में नहीं होता. ये निर्णय कलर्स और एंडेमोल का होता है.' विजय विक्रम ने फैंस से रिक्वेस्ट कर कहा, 'एलिमिनेशन से जुड़ी कोई भी शिकायत या आलोचना उनसे करने के बजाय प्रोडक्शन हाउस से करें. मैं सिर्फ शो का नैरेशन करता हूं, इसलिए मुझे दोष देना या गाली देना बंद करें, क्योंकि वह बिग बॉस नहीं हैं.'

