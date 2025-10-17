scorecardresearch
 

'अनुपमा' एक्टर गौरव खन्ना संग हुआ था फ्रॉड, अपने दम पर कमाई शोहरत, बोले- आसान नहीं था

बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट गौरव खन्ना ने बताया कि मुंबई जैसे महंगे शहर में अपने दम पर पहचान बनाना आसान नहीं था. कई बार धोखा और फ्रॉड का सामना करने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी. एक्टर का मानना है सही वक्त का इंतजार करो, असली सब्र वही है.

गौरव खन्ना ने स्ट्रगल पर की बात (Photo: Instagram @colorstv)
बिग बॉस 19 में टीवी के फेमस एक्टर गौरव खन्ना ने अपने स्ट्रगल, करियर, फिलॉसफी पर बात की. घर में मृदुल तिवारी संग बातचीत के दौरान गौरव खन्ना ने बताया कैसे उनके संघर्ष, धैर्य ने मायानगरी मुंबई में उनकी जर्नी को शेप दी है. उन्होंने अपने दम पर मुंबई जैसे शहर खुद को सेटल कर पहचान बनाई है.

गौरव खन्ना ने अपने स्ट्रगल में क्या कहा?
गौरव खन्ना ने कहा, मेरी लाइफ का एक मोटो है कि कोई मेरे पेरेंट्स या मेरे पार्टनर से कहे कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं. क्योंकि अगर कोई ये कहे कि मैं बुरा काम कर रहा हूं, भले ही मैं कितने ही पैसे कमा रहा हूं, उसका कोई फायदा नहीं है. मुंबई में अपने एक्सपीरियंस को याद करते हुए गौरव बोले, मैंने यहां सब कुछ शुरू से बनाया है. पैसों के लिए कई बार मेरे साथ धोखा और फ्रॉड हुआ. लेकिन मैंने हार नहीं मानी और अपनी जगह बनाई.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

''मुंबई महंगा शहर है, लेकिन ये आपको हिम्मत और सहनशीलता सिखाता है. बिग बॉस हाउस में होने वाले झगड़े मुझे जिंदगी की बड़ी जंग की याद दिलाता है. लड़ाई-झगड़ा, नीचा दिखाना, चिल्लाना- ये सब क्या है? हम सब स्ट्रगलर हैं. कोई नया हो, थोड़ा काम किया हो या ज्यादा, हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है.''

गौरव ने बताया उनके पिछले शो के लोग कहते थे उनमें बहुत धैर्य है. एक्टर ने कहा- मैं हमेशा कहता था कि सही वक्त का इंतजार करो, असली सब्र वही है.

गौरव का गेम सुधरा

बात करें बिग बॉस में गौरव खन्ना के गेम की तो, शो के शुरुआती दो हफ्तों में उनका गेम अच्छा था, लेकिन धीरे-धीरे उनका खेल कमजोर होने लगा. बात यहां तक पहुंच गई कि एक्टर के शो में पासिंग शॉट्स नजर आते थे. गौरव का घर में कोई मुद्दा और स्टैंड नहीं था. वीकेंड का वार में सलमान खान ने कई बार गौरव को टोका. अब बीते 1 हफ्ते से उनकी गेम अप हुई है. वो गेम में दिखने लगे हैं. घर के मामलों में स्टैंड लेने लगे हैं. उनकी शो में मृदुल तिवारी, अभिषेक बजाज, अशनूर कौर संग अच्छी पटती है.
 

