बिग बॉस में अमाल पर लगा आरोप, सपोर्ट में उतरे भाई अरमान, कही ये बात

बिग बॉस 19 शो को शुरू हुए तीन हफ्ते हो गए है, जैसे-जैसे शो आगे बढ़ रहा है, फैंस का एक्साइटमेंट और बढ़ते जा रहा है. हाल के कुछ एपिसोड काफी विवादित रहे. कैप्टेंसी टास्क के दौरान कंटेस्टेंट अमाल मलिक और नेहल चुड़ासमा के बीच काफी धक्का-मुक्की देखने को मिली. एक तरफ जहां नेहल काफी देर तर रोती रहीं तो वहीं दूसरी ओर अमाल पर लड़की को डोमिनेट करने का आरोप लगा गया. जिसके बाद घर का माहौल काफी बिगड़ गया. वहीं अब सिंगर अरमान मलिक ने भाई का हौसला बढ़ाया है.

आखिर क्या था पूरा मामला?

दरअसल नए कैप्टेंसी टास्क के दौरान एक टीम का मेंबर 'राइटर' बनकर बोर्ड पर नाम लिखता और दूसरी टीम का 'डस्टर' उन नामों को मिटाने की कोशिश करता. इस दौरान नेहल बोर्ड पर लिख रही थीं तो अमाल डस्टर बन उसे बोर्ड से मिटा रहा था. इस बीच दोनों की झड़प जैसी स्थिति हुई. नेहल ने अमाल पर गलत तरीके से टच करने के आरोप लगा दिए. इसके बाद अमाल भी इमोशनल हुए, उन्होंने कई बार नेहल से माफी मांगी.

so proud of how amaal is coming into his own on the show. it’s tough seeing him sad sometimes, but the love from you all, and even a few inside, will keep him strong ❤️ — ARMAAN MALIK ✦ (@ArmaanMalik22) September 12, 2025

अरमान मलिक ने क्या लिखा?

वहीं बिग बॉस के घर में अपने भाई अमाल को इमोशनल देख अब अरमान मलिक का रिएक्शन सामने आया है. सिंगर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा. सिंगर ने लिखा, 'ये देखकर गर्व महसूस हो रहा है कि अमाल मलिक शो में अपने दिल से खेल रहे हैं. कभी-कभी उसे ऐसे इमोशनल देखना परेशान करता है, लेकिन हमारा प्यार आपके पास है. यही उसके अंदर भी है जो उसे और भी मजबूत बना रहा है.'

