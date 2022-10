'चुलू भर पानी में जाकर डूब मरूं', बिग बॉस की एंटरटेनमेंट क्वीन बनीं अर्चना, Video देख नहीं रुकेगी हंसी

Bigg Boss 16: टीवी के सबसे बड़े शो बिग बॉस में सभी कंटेस्टेंट्स धमाल मचा रहे हैं. सभी एक से बढ़कर एक हैं. लेकिन फैंस को इनमें से कुछ ही कंटेस्टेंट्स मजेदार लग रहे हैं. एंटरटेनमेंट की बात आती है तो सबसे पहला नाम अब्दू रोजिक का ही याद आता है. लेकिन अब्दू रोजिक के बाद अगर बिग बॉस में कोई फैंस को हंसा रहा है तो वो हैं अर्चना गौतम.

अर्चना बनीं बिग बॉस 16 की एंटरटेनमेंट क्वीन

अर्चना शो की शुरुआत में जहां काफी इरिटेटिंग लग रही थीं, तो अब वो फैंस को पसंद आने लगी हैं. अर्चना का बोलने का तरीका और वो जिन शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, वो इतने फनी होते हैं कि फैंस हंसने पर मजबूर हो जाते हैं. बिग बॉस के फैन ने अब अर्चना गौतम की एक फनी क्लिप एडिट करके बनाई है. यकीन मानिए इस वीडियो को देखकर आप का चेहरा भी खिल उठेगा.

वीडियो में अर्चना के सभी फनी डायलॉग्स को एक साथ जोड़ा गया है. वीडियो की शुरुआत में अर्चना शिव से कहती दिख रही हैं- ऐसा मन कर रहा है चुलूभर पानी में जाकर डूब मरूं. अर्चना आगे कहती दिख रही हैं- समझ नहीं आता मैं क्या करूं भाई.

