BB15: Shamita Shetty के बेहोश होने पर Neha Bhasin ने लगाई देवोलीना की क्लास, बोलीं- TRP के लिए इतना मत गिरो

टीवी का पॉपुलर शो 'बिग बॉस 15' टीआरपी की लिस्ट में तेजी से आगे बढ़ता नजर आ रहा है. जबसे वाइल्ड कार्ड की एंट्री हुई है, शो की टीआरपी में उठाल देखने को मिला है. शमिता शेट्टी के साथ 'बिग बॉस ओटीटी' और 'बिग बॉस 15' कंटेस्टेंट नेहा भसीन स्पेशल दोस्ती का बॉन्ड शेयर करती हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक प्रोमो सामने आया, जिसमें देवोलीना भट्टाचार्जी संग लड़ाई के बीच शमिता बेहोश हो जाती हैं. उन्हें तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा संभालते नजर आते हैं. इस प्रोमो को देखकर नेहा भसीन ने ट्वीट किया है.

नेहा ने किया ट्वीट

नेहा ने इनडायरेक्ट तरह से देवोलीना पर निशाना साधा है. उनका कहना है कि टीआरपी बढ़ाने के लिए इतना मत गिर जाओ कि किसी की तबीयत खराब हो जाए. यह सही नहीं है. नेहा लिखती हैं, "मैं बीबी पर कोई कॉमेंट नहीं करना चाहती हूं, लेकिन सच में आज मैं अगर अंदर होती तो वहां अपनी मौजूदगी के होने को लेकर काफी अफसोस करती. टीआरपी के लिए इतना मत गिरो, कूल नहीं है यह. शमिता शेट्टी वापस आएगी. मुझे पता है वह वापस आएगी. तेजस्वी और करण आप दोनों का शुक्रिया, शमिता को देखने के लिए."

I really don't want to comment on BB anymore par seriously aaj main andar hoti toh koi bohot regret karti woh apni existence. Trp ke liye itna mat giro. Not KOOL. @ShamitaShetty will bounce back. I know she will. Thank you @itsmetejasswi #KaranKundrra for looking out for her.

