जब Priyanka Chopra की वजह से लगी एक्टर को चोट, फूट-फूटकर रोने लगीं एक्ट्रेस

फिल्म 'जय गंगाजल' की शूटिंग के दौरान प्रियंका चोपड़ा रोने लगी थीं. दरअसल, अपने को-स्टार मानव कौल को प्रियंका चोपड़ा ने गलती से मार दिया था, जिसके बाद एक्ट्रेस रोने लगी थीं. प्रियंका चोपड़ा रोते हुए मानव कौल से लगातार माफी भी मांग रही थीं. सोशल मीडिया पर प्रियंका चोपड़ा का पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मानव कौल एक्ट्रेस को चुप कराते भी नजर आ रहे हैं.

मानव कौल ने बयां किया किस्सा

एक पुराने इंटरव्यू में मानव कौल ने इस बारे में खुलकर बात की थी. मानव का कहना था कि जब प्रियंका चोपड़ा से उन्हें तेज लगी तो एक्ट्रेस रोने लगी थीं, जिसके कारण उन्हें शूट को एक घंटे के लिए रोकना पड़ गया था और एक्ट्रेस को उन्हें काफी मनाना पड़ा था. फिल्म 'जय गंगाजल' एक क्राइम ड्रामा फिल्म थी जो साल 2016 में रिलीज हुई थी. यह 'गंगाजल' (2003) का फॉलोअप फिल्म थी.

The way Priyanka is crying and apologizing again and again to Manav Kaul for hitting him hard during shooting. 🥺 pic.twitter.com/RNJFV7o9oB