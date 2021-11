Bigg Boss 15: Gauahar Khan पर भड़के करण-तेजस्वी के फैंस, चलाया हेट कैंपेन, एक्ट्रेस ने दिया मुंहतोड़ जवाब

एक्ट्रेस और बिग बॉस 7 की विनर गौहर खान शो की बहुत बड़ी फैन हैं. गौहर बिग बॉस के हर सीजन को करीब से फॉलो करती हैं और कंटेस्टेंट्स के गेम और बिहेवियर को लेकर अपनी राय भी देती हैं. लेकिन कई बार कंटेस्टेंट्स को फटकार लगाना गौहर खान पर भारी पड़ जाता है, क्योंकि अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स के लिए नेगेटिव बातें सुनकर फैंस उन्हें ट्रोल करने लगते हैं. अब एक बार फिर गौहर खान करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश के फैन्स के निशाने पर आ गई हैं.

गौहर खान ने करण कुंद्रा को बताया था 'बुली'

दरअसल, हाल ही में करण कुंद्रा और प्रतीक सहजपाल के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई थी. इसके बाद गौहर खान ने करण को बुली कहा था और उन्हें खूब खरी-खोटी सुनाई थी. लेकिन करण और तेजस्वी के फैंस को गौहर का उनके फेवरेट स्टार को ट्रोल करना पसंद नहीं आया और उन्होंने गौहर को ट्रोल करना शुरू कर दिया.

करण-तेजस्वी के फैंस ने गौहर को किया ट्रोल

यूजर ने लिखा- इसके (गौहर खान) के तोहमत पे सब करण कुंद्रा और तेजस्वी के फैन्स डिसलाइक करो. वो यह डिजर्व करती हैं. उन्हें सबक की जरूरत है.

Iske Tohmat pe sab kundra aur teja fans Jake DISLIKE Karo she deserve it ...She needs a lesson #BiggBoss15 #KaranKundra

गौहर ने दिया करारा जवाब

लेकिन गौहर खान भी चुप नहीं रहीं उन्होंने ट्रोल करने वाले यूजर को मुंहतोड़ जवाब दिया. गौहर ने यूजर के कमेंट को रीट्वीट करके लिखा- हाहाहाहाहा क्योंकि और कुछ काम तो है नहीं आपके पास, करो विजिट, व्यूज बढ़ जाएंगे. नेगेटिविटी कभी नहीं जीतती. आप लोग हार चुके हो. अगर आपके फेवरेट हो सकते हैं तो दूसरों के क्यों नहीं. क्या आप लोग क्रेजी हो??? जियो और जीने दो.

Hahahahha kyunki aur kuch kaam toh hai nahi aap ke paas , karo visit , views badh jaayenge ! Hahahahah ! Negativity kabhi nahi jeet ti ! Aap log frustrate ho chuke ho , if u can have a fave why can’t others ???? Are u guys crazy ???? Live n let live ! https://t.co/2wZqyD9PWd