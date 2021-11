Bigg Boss 15: उमर रियाज को बुलाया 'आतंकवादी', सपोर्ट में उतरे भाई आसिम और हिमांशी खुराना

टीवी के सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 15 में जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है. इस बार शो में ऐसा कई बार देखा गया है कि कंटेस्टेंटे्स एक-दूसरे को लेकर फिजिकल होते नजर आए हैं. सलमान खान और बिग बॉस के बार-बार समझाने के बाद भी कंटेस्टेंटे्स मानने को तैयार नहीं हैं. हाल ही में आमतौर पर अपनी शांत छवि के लिए मशहूर सिंबा नागपाल ने सारी हदें पार कर दी हैं. उन्होंने शो में अपने साथी कंटेस्टेंट्स उमर रियाज को पूल में धक्का दे दिया. यही नहीं उन्होंने इस दौरान उमर को आतंकवादी भी कह दिया है. ऐसे में माहौल गर्म होता नजर आ रहा है. उमर के सपोर्ट में फिलहाल उनके भाई आसिम रियाज आ गए हैं. साथ ही जस्टिस फॉर उमर रियाज सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है.

आसिम ने किया भाई उमर का सपोर्ट

आसिम ने ट्विटर पर अपने बड़े भाई का फुल सपोर्ट किया है और उनकी हौसलाफजाई की है. उन्होंने उमर को टैग करते हुए लिखा- आपको बुरा लगेगा @realumarriaz. आपको वक्त लगेगा. आपको और डेडिकेटेड होना होगा. आपको और पावरफुल होना होगा. आपको सोच-समझ कर निर्णय लेने होंगे. आपको समर्पण का भाव लाना होगा. आपको खुद को मैग्जिमम तक लेकर जाना होगा. मैं आपसे वादा करता हूं कि आप अपने गोल पर पहुंचेंगे. इन सबके अपने मायने हैं.

It will hurt @realumarriaz

It will take time, It will require dedication

It will require will power

You will need to make healthy decisions

You will have to sacrifice,You will have to push your body to the max but I promise you this, when u reach your goal,It will be worth it.