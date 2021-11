'टास्क में तू आतंकवादी लगता है', Simba के कमेंट पर भड़के उमर रियाज के फैंस, ट्रेंड हुआ #JusticeForUmarRiaz

बिग बॉस 15 की शुरुआत से ही उमर रियाज और सिम्बा नागपाल के बीच दुश्मनी का रिश्ता दिखाई दे रहा है. सिम्बा भले ही इस सीजन के सबसे शांत और स्वीट कंटेस्टेंट्स में शुमार किए जा रहे हैं, लेकिन जब बात उमर रियाज की आती है तो सिम्बा खुंखार शेर बन जाते हैं. लड़ाई में उमर के करियर, उनके प्रोफेशन और फैमिली पर भद्दे कमेंट करने से भी सिम्बा पीछे नहीं हटते हैं. लेकिन इस बार तो सिम्बा ने सारी हदें ही पार कर दी हैं, जिसके बाद उमर के फैंस का उनपर गुस्सा फूटना भी लाजमी है.

सिम्बा ने उमर संग की हाथापाई

शो के नए प्रोमो वीडियो में सिम्बा नागपाल और उमर रियाज के बीच जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली. हमेशा शांत रहने वाले सिम्बा ने गुस्से में अपना आपा खो दिया और उमर रियाज संग हाथापाई की. इतना ही नहीं सिम्बा ने उमर को जोर से धक्का मारकर पूल में भी फेंक दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोट भी लग सकती थी.

सिम्बा ने उमर को बताया आतंकवादी

स्वीट सिम्बा किसी के लिए इतने आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यह किसी ने नहीं सोचा था. बिग बॉस के लाइव फीड से उमर रियाज का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है. वीडियो में उमर ईशान से बात करते हुए बता रहे हैं कि सिम्बा उन्हें आतंकवादी कहते हैं. उमर ने कहा- इसने (सिम्बा) ने मुझे बोला है कि तेरी आंखें बड़ी इनोसेंट हैं, लेकिन जब तू टास्क करता है तो तू आतंकवादी लगता है.

उमर आगे कहते हैं- यह मुझसे कहता है तू सुरमा नहीं लगाया कर, जब तू टास्क में होता है. मैंने मजाक में इसलिए लिया, क्योंकि सिम्बा का कोई फिल्टर नहीं है, लेकिन सिम्बा अब ज्यादा करने लगा है.

#JusticeForUmarRiaz



Simba told umar- Task ma tu atankwadi jaisa dikhte hai !!



Oh God! This is so pathetic !!. How can someone pass such comments?!😡



Shameful 👎#UmarRiaz || #UmarArmy || @BiggBosspic.twitter.com/hBJs2nGEu7 — Tuhin khan (@00Tuhin0) November 2, 2021

विधि पांड्या ने उमर को किया सपोर्ट

उमर की लाइव फीड से सामने आई वीडियो पर बिग बॉस 15 की एक्स कंटेस्टेंट विधि पांड्या का रिएक्शन भी आया है. विधि ने ट्वीट कर लिखा- हां मुझे इस बारे में पता है. उमर ने घर में इस बारे में मुझसे बात की थी. लेकिन उसने यह कहकर जाने दिया कि स्वीट है और उसका ऐसा मतलब नहीं होगा. लेकिन यह सच में गलत है और यह उमर की अच्छाई है कि उसने इतनी खराब चीज का मुद्दा नहीं बनाया. उमर स्ट्रॉन्ग रहो.

Yes I’m aware of this , Umar had shared this with me in the house , but he let go saying ke sweet hai I’m sure he didn’t mean it , but obviously it’s wrong and it’s niceness of Umar to let go something so pathetic. Stay strong Umar. You’ll pass through this. 🤗 https://t.co/504JEw31ok — Vidhi Pandya (@vidhi_pandya7) November 2, 2021

यह पहली बार नहीं है, जब सिम्बा ने उमर के लिए इतनी भद्दी बात बोली है. इससे पहले भी एक टास्क के दौरान हुई लड़ाई में सिम्बा ने उमर रियाज के प्रोफेशन, उनकी फैमिली और करियर को लेकर गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था और अब सिम्बा उमर को आतंकवादी बोलने लगे हैं.

उमर के सपोर्ट में आगे आए फैंस

सिम्बा की इस हरकत के बाद से वो उमर के फैंस के निशाने पर हैं. उमर के फैंस सिम्बा को ही नहीं बल्कि बिग बॉस को भी ट्रोल कर रहे हैं. उमर के फैंस बिग बॉस को याद दिला रहे हैं कि कैसे सीजन 14 में विकास गुप्ता के अर्शी को पूल में धक्का देने पर उन्हें शो से बाहर किया गया था, अब क्या बिग बॉस सिम्बा को एलिमिनेट करेंगे. बिग बॉस सिम्बा को क्या सजा देंगे यह तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा, लेकिन इससे पहले जानते हैं उमर के फैंस उनके सपोर्ट में क्या कह रहे हैं.



Exactly same situation happened in BB14, Vikas pushed arshi into the pool & got evicted.

•Now simba its your turn !!! #UmarRiaz #JusticeForUmarRiazpic.twitter.com/PngfjxHeZ9 — Asim Riaz Fan Club 👑 ✨ (@AsimSquadTM) November 2, 2021

Is @ColorsTV going to support Islamophobic remarks of Simba for Umar as well?



I'm an Hindu but what is wrong is wrong & that cannot be justified#JusticeForUmarRiaz — ADITI (@aditi7506) November 2, 2021

#UmarRiaz ko religion pe state pe or uske bhai ke naam pe target kiya ja raha not only outside but inside the house also..It's high time #UmarArmy to raise our voice against this physical or mental violence @realumarriaz



RT if you are against this!! #BB15#JusticeForUmarRiaz November 2, 2021

#VikasGupta pushed Arshi khan into Pool in #BB14 and got immediately evicted. So what #SimbaNagpal is doing in the house right now??#JusticeForUmarRiaz — Rubiology 💋 (@ItsRubiology) November 2, 2021