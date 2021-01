बिग बॉस बीच में छोड़ने पर फैन ने पूछा 2 करोड़ दिया क्या? कविता कौशिक ने दिया जवाब

बिग बॉस 14 के घर में कविता कौशिक की जर्नी काफी छोटी रही. उन्होंने शो में दो बार एंट्री ली. एक बार तो वो कम वोट मिलने की वजह से एलिमिनेट हो गईं. और दूसरी बार वो घर से खुद ही निकल गईं. हाल ही में एक्ट्रेस ने फैंस के कई सावलों के जवाब दिए.

क्या कविता ने दिए 2 करोड़ रुपये?

एक फैन ने कहा- आपको शो क्विट नहीं करना चाहिए था, और निकलना था तो रुबीना का मुंह तोड़कर निकलती. आपने तो सिर्फ अपना नुकसान किया चौटाला मैडम. इस पर कविता ने कहा- मैं नफरत और गलतफ़हमी का घर हमेशा क्विट ही करूंगी चाहे कितना भी नुकसान हो, मुंह तोड़ना मुश्किल बात नहीं होती लेकिन चीजों को वक्त और कर्मा के हवाले करना ही सही राह है.

वहीं एक फैन ने पूछा- लेकिन 2 करोड़ दिया क्या? इस के जवाब पर उन्होंने कहा- Shhhhh.

Vo gate toh uss din swayam mahadev ne mere liye khulwa diya tha dost😇❤, baaki sab toh content for viewers to consume n assume hai 😉 i was desperate to get out and not stay in , everyone can't understand this 🙏 https://t.co/dlDyTzw8kN