पुराने 'टप्पू' की 8 साल बाद 'तारक मेहता' में वापसी, मेकर्स ने बताया सच, बोले- नया टप्पू तो...

टीवी के पॉपुलर सिटकॉम 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में भव्या गांधी ने काफी साल काम किया. दर्शकों के दिलों पर टप्पू के किरदार से छाप छोड़ी. खबरें आ रही थीं कि भव्या शो में 8 साल बाद वापसी कर सकते हैं. अब शो के मेकर्स ने इसपर रिएक्ट किया है.

'तारक मेहता' में भव्या गांधी कर रहे वापसी? (PHOTO: Instagram @bhavyagandhi97)
एक्टर भव्या गांधी उर्फ टप्पू ने 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' से दर्शकों के बीच अपनी पहचान बनाई है. सालों शो का हिस्सा रहने के बाद भव्या ने तय किया था कि वो अपनी पढ़ाई और गुजराती सिनेमा पर फोकस करेंगे. हाल ही में भव्या एक इंटरव्यू में नजर आए. जिसके बाद ये अफवाह उड़ने लगी कि भव्या बतौर टप्पू गढ़ा, शो में 8 साल बाद वापसी करने वाले हैं. 

असित कुमार मोदी ने किया रिएक्ट
पिछले 18 सालों से 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' ने दर्शकों के बीच जगह बनाई हुई है. कोई दिन ऐसा नहीं जाता, जब ये सिटकॉम घर में न चलता नजर आ रहा हो. असित कुमार मोदी ने भव्या गांधी के 8 साल बाद शो में वापसी को लेकर रिएक्ट किया है. असित ने कहा- बात में कोई दम नहीं है. अभी जो सीरियल में आप लोग टप्पू देख रहे हैं वो दर्शकों के बीच काफी अच्छा कर रहा है. सभी लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं. 

हमारा शो भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है. टीआरपी लिस्ट में भी टॉप 5 में तो अपनी जगह उसने बनाकर रखी ही है. कुछ बरें हैं जो चल रही हैं, वो मुझे लगता है कि इसलिए चल रही हैं, जिससे पोर्टल्स को कुछ व्यूज मिल सकें. लेकिन पुराना टप्पू अभी वापसी नहीं कर रहा है. नए टप्पू से ही फैन्स खुश हैं. 

Advertisement

बता दें कि 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' को आज भी असित कुमार मोदी ही प्रोड्यूस कर रहे हैं. पिछल 18 सालों से ये शो दर्शकों का मनोरंजन करने में सफल हो रहा है. वो बात अलग है कि इस शो से काफी सारे एक्टर्स अलविदा कह गए हैं. दयाबेन उर्फ दिशा वकानी भी काफी सालों से शो का हिस्सा नहीं हैं. लेकिन उनकी जगह भी इस शो में किसी ने नहीं ली है. 

कॉन्ट्रोवर्सी में रहे भव्या
मालूम हो भव्या गांधी ने शो को साल 2017 में अलविदा कह दिया था. साल 2008 से वो शो का हिस्सा थे. टप्पू बनकर ही इन्होंने दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई थी. कुछ समय पहले भव्या का नाम मुनमुन दत्ता से जुड़ा था. कहा जा रहा था कि दोनों ने गुपचुप सगाई कर ली है. जबकि दोनों की उम्र में काफी डिफरेंस देखने को मिला था. बाद में दोनों ने क्लियर कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है. पता नहीं कहां से ये खबरें चलने लगीं और दोनों लाइमलाइट में आ गए. 

अभी शो में टप्पू का रोल नितीश भलूनी निभा रहे हैं. राज अनादकट को इन्होंने रिप्लेस किया था. भव्या गांधी के जाने के बाद राज ही टप्पू बने थे, लेकिन कुछ साल काम करने के बाद राज ने भी शो को अलविदा कह दिया.  

