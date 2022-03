The Kapil Sharma Show में कभी वापसी नहीं कर पाएंगे Navjot Singh Sidhu, पाकिस्तान की वजह से फंसा पेंच!

'क्या से क्या हो गया, बेवफा (पंजाब सीएम कुर्सी) तेरे प्यार में?' पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजे देखने के बाद कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) यही कह रहे होंगे. पंजाब सीएम की कुर्सी ने उन्हें नाच जो नचा दिया है. पार्टी बदल ली, बगावत कर ली, लेकिन ये बेवफा कुर्सी हाथ ना आई. पंजाब में जैसे ही सिद्धू के हारने की खबर आई उनका जमकर मजाक बनने लगा.

कपिल शर्मा शो में लौटेंगे सिद्धू?

ऐसे भी कयास लगने लगे कि अब उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया है. इसलिए उनके पास द कपिल शर्मा शो में लौटने के सिवा कोई चारा नहीं है. लोग चटखारे लेने लगे कि अब अर्चना पूरन सिंह को जज की कुर्सी खाली करनी पड़ेगी. वैसे सिद्धू को कपिल शर्मा शो में देखने की चाहत रखने वाले लोग एक्साइटेड भी हो गए. लेकिन इस बीच फिल्ममेकर अशोक पंडित ने सबके मंसूबों पर पानी फेर दिया.

To all those who are worried about @sherryontopp ‘s return to #KapilSharmaShow Let me inform you that @fwicemum has issued a non cooperation against him for his support to a terrorist nation #Pakistan

This means he cannot do the show. pic.twitter.com/DoNyDDsSwf