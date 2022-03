Navjot Singh Sidhu Loses Amritsar East: सिद्धू की हार के बाद अर्चना पूरन सिंह की कुर्सी को खतरा, वायरल हुए मजेदार मीम्स

अर्चना पूरन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू, कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो पर स्पेशल जज रह चुके हैं. अर्चना और सिद्धू दोनों ही जज की कुर्सी पर बैठकर द कपिल शर्मा शो का मजा दोगुना करते आए हैं. एक तरफ सिद्धू और कपिल का साथ सालों पुराना है तो वहीं अर्चना भी कपिल के करियर का अहम हिस्सा रही हैं. लेकिन जब से अर्चना ने कपिल के शो में जज की कुर्सी पाई है तभी से शो के कॉमेडियन और फैंस उन्हें सिद्धू के नाम से छेड़ते रहते हैं. लेकिन अब पंजाब चुनाव 2022 के नतीजे देखकर लग रहा है कि सिद्धू जल्द शो पर वापसी कर सकते है. ऐसा हम नहीं बल्कि ट्विटर यूजर्स कह रहे हैं.

अर्चना की कुर्सी को खतरा

नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब के मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखा था. इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए वह पंजाब के विधानसभा चुनाव 2022 में खड़े भी हुए. हालांकि अब सिद्धू के सपने चूर होते नजर आ रहे हैं. पंजाब में आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से आगे बढ़ रही है. केजरीवाल की पार्टी ने सीएम चन्नी, कैप्टेन अमरिंदर सिंह, प्रकाश सिंह संग नवजोत सिंह सिद्धू को धूल चटा दी है. ऐसे में सिद्धू और अर्चना पर खूब मीम बन रहे हैं. साथ ही ट्विटर पर ये मीम्स वायरल भी हो गए हैं.

ट्विटर यूजर्स का कहना है कि अर्चना पूरन सिंह के लिए यह मुश्किल और परेशानी का समय है, क्योंकि अब उनकी कपिल शर्मा शो की कुर्सी छिनने वाली है. यूजर्स का कहना है कि सिद्धू चुनाव हारने के बाद द कपिल शर्मा शो में वापसी करेंगे. उनका चुनावी करियर अब खत्म हो गया है. आप भी देखें यूजर्स के ट्वीट्स -

Paltimar #Sidhu has got defeated by #AAP candidate. And it’s end of Sidhu’s political career. Now you will be able to see him in #KapilSharmaShow! — KRK (@kamaalrkhan) March 10, 2022

Should Archana Puran Singh be worried about losing her job??? https://t.co/Oz3pFOzNTN — Raju Das | ৰাজু দাস (@rajudasonline) March 10, 2022

Yes he reach Mumbai at Salman khan Flat and Demand His seat For Show from #ArchanaPuransingh 😂😂😂 https://t.co/5pjtAovZtd — MRUGESH PARMAR 🇮🇳 (@IamMrugesh) March 10, 2022

#PunjabElections2022

after #Siddhu ji trailing in election , Archana ji is worried 😟 ,

Ab judge ki kursi khatre me hai 😄😄#archanapuransingh pic.twitter.com/UAcaJdRLuU — Jam Kisan (@JamKisan1) March 10, 2022

नवजोत सिंह सिद्धू, कपिल शर्मा के शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल और द कपिल शर्मा शो के जज रह चुके हैं. सिद्धू अपनी शायरी और ठहाके वाली हंसी के लिए जाने जाते थे. उन्होंने कुछ समय पहले कपिल के शो को छोड़ दिया था और अर्चना पूरन सिंह ने उनकी जगह ली थी. अर्चना से सिद्धू के नाम की चुटकी लेते देख आप कपिल और उनकी कास्ट को लगभग हर एपिसोड में देख सकते हैं.