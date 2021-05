क्यों ट्विटर पर ट्रेंड हुआ #ArrestYuvikaChoudhary, एक्ट्रेस को मांगनी पड़ी माफी, ये है पूरा मामला

एक्ट्रेस युविका चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में उन्होंने आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया है. वीडियो वायरल होने के बाद ट्विटर पर #ArrestYuvikaChoudhary ट्रेंड करने लगा. लोग युविका को अरेस्ट करने की मांग कर रहे हैं.

युविका चौधरी क्यों हो रहीं ट्रोल?

युविका ने यूट्यूब पर एक वीडियो डाला था. इस वीडियो में उनके पति प्रिंस नरूला का हेयर कट हो रहा था. वीडियो में वो प्रिंस के न्यू लुक के बारे में बात कर रही हैं. इस वीडियो में वो ये भी बता रही हैं कि उन्हें खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है कि वो अच्छे से तैयार हो सके. इसी दौरान वो आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करती हैं. इसके लिए उनकी आलोचना की जा रही है.

युविका चौधरी ने मांगी माफी

इसके बाद युविका ने माफी मांगते हुए ट्वीट कर लिखा- मैंने मेरे लास्ट व्लॉग में जिस शब्द का इस्तेमाल किया उसका मुझे मलतब नहीं पता था. मेरा मतलब किसी को हर्ट करना नहीं था और मैं किसी को हर्ट करने के लिए ऐसा कभी नहीं कर सकती. मैं हर एक से माफी मांगती हू. मुझे आशा है कि आप समझेंगे. सभी को प्यार.

युविका चौधरी की बात करें तो पर्सनल लाइफ में उनकी शादी प्रिंस नरूला संग हुई है. वो अम्मा, कॉमेडी क्लास, दफा 420, अस्तित्व एक प्रेम कहानी, लव स्कूल, बिग बॉस जैसे शोज में नजर आ चुकी हैं.

You castiest 'Modern Indians'...we will never forgive, we will never forget. Now You guys have only one place, that is jail.#ArrestYuvikaChoudhary — Meena Kotwal (@KotwalMeena) May 25, 2021

She is another of #Casteist_Termites. Pest control has become necessary. #ArrestYuvikaChoudhary — Dilip Mandal (@Profdilipmandal) May 25, 2021

Hi guys I didn’t kw the meaning about that word wt I used in my last vlog I didn’t mean to hurt anyone and I can never do that to hurt someone I apologise to each n every one I hope you understand love you all — Yuvika Choudhary (@yuvikachoudhary) May 25, 2021

आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल मुनमुन दत्ता को पड़ा भारी

बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब इस तरह किसी एक्ट्रेस ने आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया हो. इससे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता भी इस कारण से खबरों में आ चुकी हैं. मुनमुन दत्ता के खिलाफ आवाज उठाते हुए लोगों ने सोशल मीडिया पर ArrestMunmunDutta तक ट्रेंड कराया था. मुनमुन दत्ता के खिलाफ हरियाणा के हांसी क्षेत्र में नेशनल एलाइंस फॉर दलित ह्यूमन राइट्स के संयोजक रजत कालसान ने एफआईआर भी दर्ज कराई थी.

मुनमुन दत्ता को मांगनी पड़ी थी माफी

आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करने को लेकर मुनमुन ने माफी भी मांगी थी. माफी मांगते हुए मुनमुन ने लिखा था- 'ये एक वीडियो के संदर्भ में है, जिसे मैंने पोस्ट किया था, जहा मेरे द्वारा इस्तेमाल किए गए एक शब्द का गलत अर्थ लगाया जा गया. ये अपमान,धमकी या किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाने के इरादे से नहीं था. मेरी भाषा के अवरोध के कारण मुझे यही मायने में शब्द के अर्थ के बारे में गलत जानकारी थी. जैसे ही मुझे इसके अर्श से अवगत कराया गया तो मैंने तुरंत उस हिस्से को निकाल दिया. मेरा हर जाति, पंथ या लिंग से हर व्यक्ति के लिए अत्यंत सम्मान है.'