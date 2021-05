कभी खुशी कभी गम के इस गाने की शूटिंग के समय बेहोश हो गए थे करण जौहर

करण जौहर बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं. करण हमेशा से ही रोमांटिक फिल्में बड़े पर्दे पर परोसते आए हैं और अपने काम को पूरी लगन से करने के ले जाने जाते हैं. उनके निर्देशन में बनी फिल्म कभी खुशी कभी गम को बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्मों में से एक माना जाता है. अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान और काजोल तक फेमस स्टार कास्ट वाली इस फिल्म को बनाने में करण जौहर ने जी जान लगा दी थी. इतना ही नहीं वह फिल्म के सेट्स पर बेहोश भी हो गए थे. आज करण के जन्मदिन पर सुना रहे हैं दिलचस्प किस्सा.

जब शूटिंग पर बेहोश हुए करण जौहर

यह बात उस समय की है जब करण जौहर फिल्म कभी खुशी कभी गम की स्टारकास्ट के साथ बोले चूड़ियां गाने की शूटिंग कर रहे थे. हालांकि शूटिंग के बीच में करण जौहर बेहोश हो गए थे. उनके बेहोश होने की वजह डिहाइड्रेशन थी. इसके बाद करण जौहर को संभाला गया और आराम करने के लिए एक कमरे में बेड पर लेटा दिया गया. हालांकि फिल्म की शूटिंग पूरी तो करनी ही थी इसलिए करण ने गाने को लेकर वॉकी-टॉकी पर इंस्ट्रक्शन दिए थे, जिसके बाद बोले चूड़ियां की शूटिंग पूरी हो पाई. आगे चलकर यह गाना सुपरहिट हुआ था.

सलमान-आमिर-शाहरुख को खुद से बेहतर मानते हैं सैफ, अक्षय कुमार पर ये कहा

करण ने खुद किया था खुलासा

साल 2019 में जब बोले चूड़ियां गाने ने यूट्यूब पर 400 मिलियन व्यूज पूरे किए थे तब करण जौहर ने खुद भी इस किस्से के बारे में बात की थी. करण जौहर ने ट्वीट किया था, 'यह मेरे करियर का सबसे यादगार गाना है. मुझे पहली बार अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला था (मैं सही में इतना नर्वस था कि बेहोश ही हो गया था) और इस फिल्म में बेमिसाल टैलेंट को साथ देखा गया था. इस गाने को फराह खान ने कोरियोग्राफ किया था.'

Most memorable song of my career! My first working opportunity with the LEGEND @SrBachchan ( literally fainted with nervousness) and the coming together of such incredible talent! @iamsrk @iHrithik @KajolAtUN #Jayabachchan #bebo choreographed by the one and only @TheFarahKhan https://t.co/upVuYtPw0A