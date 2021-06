बिग बॉस 15 में एंट्री चाहते हैं अरमान कोहली, होस्ट सलमान खान से की रिक्वेस्ट

बिग बॉस 7 का हिस्सा रहे अरमान कोहली का कहना है कि वे रियलिटी शो के 15वें सीजन का हिस्सा बनना चाहते हैं. इस संदर्भ में अरमान कोहली ने सलमान खान से उन्हें मौक देने की अपील की है. अरमान के फैंस उन्हें सीजन 15 में देखना चाहते हैं.

बिग बॉस 15 में दिखेंगे अरमान कोहली?

बुधवार को अरमान कोहली ने ट्विटर पर फैंस संग इंट्रैक्शन किया. इस दौरान एक फैन ने लिखा- सर आप बिग बॉस हाउस में जाओ और झंडे गाड़ दो. सलमान खान सर अरमान सर को ले लो बिग बॉस 15 में. टीआरपी मास्टर की जरूरत है. इसके जवाब में अरमान ने लिखा- थैंक्यू और झंडे गाड़ने का टाइम आ गया है. दूसरे एक यूजर ने भी अरमान को सलमान खान के शो में देखने की इच्छा जताई.

शख्स ने लिखा- बिग बॉस प्लीज अरमान सर को सीजन 15 में फिर से कंटेस्टेंट बनाओ. वे सभी टीआरपी रिकॉर्ड और ट्रेंड्स को तोड़ देंगे. अगर इस बार अरमान शो में जाएंगे तो सोशल मीडिया और ऑनलाइन व्यूज चरम पर होंगे. यूजर की इस डिमांड पर अरमान कोहली ने स्माइली भेजा. साथ ही यूजर की इस अपील को होस्ट सलमान खान को टैग किया है. अरमान को एक नहीं बल्कि कई फैंस ने बिग बॉस 15 में देखने की इच्छा जताई. इनका जवाब देते हुए अरमान ने सलमान खान को टैग कर लिखा- सिर्फ उन लोगों के लिए जो मुझे शो में कुछ दिन देखना चाहते हैं. सलमान सर अगर आपको लगे तो, मैं शो में उनके लिए वाकई जाना चाहूंगा.

Just for the people who love to c me in for a few days @BeingSalmanKhan sir if u feel so ,, I will go for them for sure bhai 🙏 https://t.co/OT7jmUTKY9