Bigg Boss Finale: 'कपाड़िया जी ट्रॉफी घर ले जाना', रूपाली गांगुली ने किया गौरव खन्ना को सपोर्ट, बताया डिजर्विंग विनर

बिग बॉस 19 का फिनाले करीब है. टीवी सितारों ने गौरव का समर्थन किया है. अनुपमा की एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने गौरव के गेम की तारीफ की है. उन्हें डिजर्विंग विनर बताया है. शो का फिनाले 7 दिसंबर को होगा. इंटरनेट पर सलमान खान के शो को लेकर बज बना हुआ है.

रूपाली गांगुली ने की गौरव खन्ना की तारीफ (Photo: Instagram @JioHotstar)
रियलिटी शो बिग बॉस 19 का फिनाले नजदीक है. शो को इसके टॉप 5 फाइनलिस्ट मिल गए हैं. गौरव खन्ना, अमाल मलिक, प्रणित मोरे, तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट को लेकर बज बना हुआ है. इनमें से कौन शो का विनर बनेगा, इस पर अभी सस्पेंस है. लेकिन टीवी इंडस्ट्री के कई सितारों ने गौरव खन्ना को अपना सपोर्ट दिया है. अनुपमा शो की एक्ट्रेस रूपाली गांगुली, गौरव को विनर बनते देखना चाहती हैं.

रूपाली ने की गौरव की तारीफ
रूपाली ने गौरव की शो में रही जर्नी की तारीफ की है. उनका कहना है वो एक्टर पर प्राउड फील करती हैं. जूम संग बातचीत में रूपाली ने कहा- मुझे बिग बॉस ज्यादा देखने का समय नहीं मिला. ﻿क्योंकि मैं अनुपमा कर रही थी. लेकिन जो भी मैंने सोशल मीडिया पर देखा है﻿, मुझे गौरव पर बहुत गर्व है. उस रियलिटी शो में इतना कंट्रोल रखना, गौरव आमतौर पर हमेशा घूमते रहते हैं. लगातार चिटचैट करते हैं. वे ऐसे इंसान हैं जिन्हें आपको कहना पड़ता है, ‘अब चुप रहो.’﻿ यहां तक कि अनुपमा के सेट पर भी जैसे ही गौरव अंदर आते थे, तुरंत पता चल जाता था कि वे आ गए हैं.

गौरव हैं डिजर्विंग विनर- रूपाली
रूपाली ने गौरव की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने बिग बॉस में अच्छा गेम खेला है. वो कहती हैं- माता रानी, महाकाल ने चाहा तो ट्रॉफी उन्हीं के घर जानी चाहिए. वो डिजर्विंग विनर हैं. रूपाली का कहना है कि वो अमाल मलिक को भी काफी पसंद करती हैं. उन्होंने एक बार अमाल के साथ काम किया था.

उन्होंने कहा कि बिग बॉस 19 के सभी कंटेस्टेंट ने अच्छा काम किया है, जिनमें तान्या, फरहाना, प्रणित मोरे, अभिषेक, अशनूर, और शहबाज शामिल हैं. इसी वजह से शो की TRP स्टेबल रही है. हर किसी ने अपने हिस्से का बेहतरीन काम किया है. ट्रॉफी एक को मिलेगी, लेकिन उस घर में इतनी देर तक रहना ही एक जीत है.

अंत में गौरव को खास मैसेज देते हुए रूपाली ने कहा- कपाड़िया जी, ट्रॉफी घर ले जाना आकांक्षा के पास, क्योंकि जीतेंगे तो आप ही. 7 दिसंबर को शो का फिनाले है. देखना होगा कौन शो का विनर बनेगा.

---- समाप्त ----
