scorecardresearch
 

Feedback

'बिग बॉस' को मिला 'फैमिली वीक' का फायदा, सुधरी TRP, कौन है नंबर 1 शो?

इस हफ्ते की टीआरपी रेटिंग्स सामने आ चुकी हैं. 'अुनपमा' ने जहां अपनी बादशाहत इस हफ्ते भी कायम रखी, वहीं सलमान के शो 'बिग बॉस 19' ने अपनी टीआरपी में इस हफ्ते सुधार देखा.

Advertisement
X
इस हफ्ते किसका रहा टीवी पर राज? (Photo: Instagram @rupaliganguly/jiohotstarreality)
इस हफ्ते किसका रहा टीवी पर राज? (Photo: Instagram @rupaliganguly/jiohotstarreality)

टेलीविजन की दुनिया का कौन 'बादशाह' है, इसका फैसला टीआरपी रेटिंग्स के जरिए होता है. हर हफ्ते टीवी सीरियल्स की रिपोर्ट कार्ड हमारे सामने आती है, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि दर्शक कौनसा शो देखना पसंद कर रहे हैं और कौनसा नहीं. पिछले कई महीनों से स्टार प्लस का सीरियल 'अनुपमा' दर्शकों की नंबर 1 पसंद बना हुआ है.

इस हफ्ते किसकी बादशाहत रही कायम?

'अनुपमा' की चर्चा सोशल मीडिया पर भी लगातार होती है. ये शो जबसे ऑन-एयर हुआ है, तबसे इसने टीआरपी चार्ट में अपनी कुर्सी नंबर 1 पर जमाई हुई है. हालांकि बीच में ये गद्दी 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' ने छीन ली थी. मगर 'अनुपमा' दोबारा नंबर 1 पर आया और अभी तक वहां कायम है. 

सम्बंधित ख़बरें

Shagun Sharma, Aman Gandhi
असल जिंदगी में प्रेमी हैं 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के ये भाई-बहन, पब्लिक की लव स्टोरी 
Anupama tops trp list
अनुपमा-क्योंकि...2 ने फिर मारी बाजी, टॉप 10 में बिग बॉस की एंट्री  
Smriti Irani
'क्योंकि ...2' में आनेवाला है बड़ा लीप, स्मृति अब भी रहेंगी शो का हिस्सा 
Hiten Tejwani
'24 घंटे में 22 घंटे किया है काम, थककर सेट के फर्श पर सोया हूं', बोले हितेन तेजवानी 
Smriti and Bill Gates
Smriti Irani और Bill Gates पर्दे पर आएंगे नजर! 

एकता कपूर का सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' ऑन-एयर होने के बाद टॉप 3 में कायम रहा है. पिछले हफ्ते की तरह, इस हफ्ते शो नंबर 2 पर बना हुआ है. उसके साथ स्टार प्लस का एक और सीरियल 'उड़ने का आशा' भी नंबर 3 पर मौजूद है. यानी टॉप 3 में स्टार प्लस के सीरियल्स की बादशाहत कायम है. 

इस हफ्ते नंबर 4 पर 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की वापसी हुई है. पिछले हफ्ते ये शो टीआरपी रेटिंग्स में नंबर 6 पर मौजूद था. पांचवे स्थान पर जी टीवी का शो 'तुम से तुम तक' है, जो पिछले हफ्ते चौथे स्थान पर मौजूद था. हालांकि सब टीवी के शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की टीआरपी में इस हफ्ते गिरावट आई है. पिछले हफ्ते जहां 'तारक मेहता' टॉप 5 में था, इस हफ्ते वो छठे स्थान पर आ गया है.

Advertisement

'बिग बॉस 19' का क्या रहा हाल?

बात करें सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' की, तो इस हफ्ते भी इसकी टीआरपी में सुधार देखने मिला है. पिछले हफ्ते शो दसवें स्थान पर था. लेकिन इस हफ्ते ये 9वें स्थान पर आ गया. इन दिनों शो में 'फैमिली वीक' जारी है, जिसे ऑडियंस काफी पसंद भी कर रही है. घर में कंटेस्टेंट्स के फैमिली वाले आ रहे हैं, जो अपने साथ शो में भी खूब सारा इमोशन और मस्ती लेकर आ रहे हैं. 

यानी 'बिग बॉस 19' को फैमिली वीक का अच्छा फायदा मिला है. इसके अलावा 'पति पत्नी और पंगा' शो भी इस हफ्ते खत्म होते-होते टॉप 10 में अपनी जगह बना गया. उस शो को रूबीना दलैक ने अपने पति अभिनव शुक्ला के साथ जीता था.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement