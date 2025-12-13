scorecardresearch
 
कौन है अमाल मलिक की 'मिस्ट्री गर्ल'? सिंगर ने तोड़ी चुप्पी, बोले- लोगों को लग रहा कि...

सिंगर अमाल मलिक ने बताया कि बिग बॉस उन्हें बार-बार जब कन्फेशन रूम में बुलाते थे तो मिस्ट्री गर्ल के बारे में बताने के लिए नहीं बुलाते थे. उनके अपने कुछ पर्सनल वजहें थीं, जिसकी वजह से वो कन्फेशन रूम्स में जाते थे.

अमाल मलिक ने मिस्ट्री गर्ल पर तोड़ी चुप्पी (Photo: Screengrab)
म्यूजिक कंपोजर और 'बिग बॉस 19' कंटेस्टेंट अमाल मलिक चर्चा में हैं. एक तो घर के अंदर उनके द्वारा दिए गए काफी सारे बयान दिए, जिसके बाद उनकी आलोचनाएं हुईं. इसके अलावा सचेत और परम्परा ने एक सॉन्ग 'बेख्याली' को लेकर अमाल पर आरोप लगाया है कि वो उन दोनों का कंपोजीशन है, न कि अमाल मलिक का. 

हालांकि, ये दोनों ही बातें अलग हैं, लेकिन अभी के लिए अमाल की पर्सनल लाइफ पर फोकस करते हैं. बीबी हाउस में अक्सर ही अमाल को कन्फेशन रूम्स में जाते देखा गया. इसके अलावा वो किसी मिस्ट्री गर्ल को लेकर भी काफई बार बात करते नजर आए. उन्होंने उनके लिए काफी सारे सॉन्ग्स भी गुनगुनाए. अमाल ने इसपर चुप्पी तोड़ी है. 

कौन है मिस्ट्री गर्ल?
हाल ही में पिंकविला संग बातचीत में अमाल ने बताया कि घर के अंदर जितनी भी महिलाएं मौजूद थीं, उनमें से कोई भी मिस्ट्री गर्ल नहीं थी. अमाल ने कहा- जितनी भी लड़कियां घर में थी वो मेरी मिस्ट्री गर्ल नहीं है. जो आए, गए, थे, कोई नहीं, जिसने जो-जो बोला है, मैं उन सभी खबरों को खारिज करना चाहता हूं. घर के अंदर जो भी लड़कियां थीं, वो मेरे इंट्रस्ट की नहीं थी. वो सभी सिर्फ को-कंटेस्टेंट्स थीं. कुछ दोस्त थीं, लेकिन वो भी एक पॉइंट तक. जब तक दोस्ती थी. मेरे अंदर उन सभी के लिए सिर्फ इज्जत है. मैं किसी को खराब महसूस नहीं करवा रहा, बस अपनी बात को क्लियर कर रहा हूं. 

"मैं आपको बताऊंगा नहीं कि मैं किसे पसंद करता हूं. जब मुझे लगेगा तब बताऊंगा. पर घर के अंदर की किसी भी लड़की के साथ मुझे मत जोड़ो. उनकी इज्जत करो, वरना उनकी लाइफ में दिक्कत हो जाएगी."

कन्फेशन रूम में क्यों जाते थे अमाल?
अमाल ने कन्फेशन रूम में अपनी विजिट को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा- मुझे जब भी कन्फेशन रूम में बुलाया गया तो मेरे गानों को लेकर ही बुलाया गया जो रिलीज हो रहे थे. पर मैं घर के अंदर बंद था. बाकी सबके कॉन्ट्रैक्ट 3-4 महीने पहले से डन थे, फीस और क्लॉज के हिसाब से. मेरे शो में एंट्री से एक रात पहले ही मेरा कॉन्ट्र्रैक्ट साइन हुआ है, वो भी 1.30 बजे. अगले दिन मैं घर के अंदर था. 

मेरा म्यूजिक करियर अच्छा-खासा रहा है, मेरे गाने शूट पर जा रहे थे वो भी अलग-अलग एक्टर्स के साथ. तो वो मुझे बताने के लिए बुलाते थे. वो फुटेज भी है. उसमें कोई गलत नहीं है. लोगों को लग रहा कि बिग बॉस इसको गाइड कर रहे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है. 

