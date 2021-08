जीशान को निकालने पर यूजर्स ने Bigg Boss को बताया फिक्स्ड, कहा- सिद्धार्थ को बनाया विनर तो जीशान आउट क्यों?

बिग बॉस ओटीटी से जीशान खान को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. दरअसल, बीते दिन एक टास्क के दौरान जीशान और प्रतीक सहजपाल के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई. दोनों के बीच बात इतनी बढ़ गई के दोनों ही कंटेस्टेंट्स एक दूसरे के साथ बुरी तरह हाथापाई करते हुए दिखाई दिए. हाथापाई के दौरान जीशान और प्रतीक दोनों को चोट भी लगी. लड़ाई के दौरान बिग बॉस ने कई बार दोनों को चेताया कि घर में एक दूसरे पर हाथ उठाने की किसी को इजाजत नहीं है. लेकिन फिर भी दोनों अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाए और लगातार एक दूसरे से हाथापाई करते हुए देखे गए. लड़ाई के बाद सजा देते हुए बिग बॉस ने जीशान खान को शो से बाहर कर दिया है.

जीशान को आउट करने पर फैंस ने मेकर्स पर उठाए सवाल

जीशान को शो से बाहर करने की बात फैंस को हजम नहीं हो रही है. कई सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि इससे पहले भी शो में कई बार कंटेस्टेंट्स को एक-दूसरे के साथ हाथापाई करते देखा गया है. कई सोशल मीडिया यूजर्स बिग बॉस 13 की अलग-अलग वीडियो क्लिप शेयर कर रहे हैं जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला कई बार आसिम रियाज संग हाथापाई करते हुए देखे जा रहे हैं. सिद्धार्थ वीडियो में आसिम को पूरी ताकत के साथ धक्का देते हुए भी देखे जा सकते हैं.

फैंस का कहना है कि सिद्धार्थ शुक्ला के इतनी बार आसिम रियाज पर हाथ उठाने के बाद भी उन्हें शो से बाहर नहीं किया गया, बल्कि उन्हें शो का विनर बना दिया. लेकिन जीशान खान को मेकर्स ने पहली बार में ही आउट कर दिया है. जीशान के एलिमिनेशन को फैंस अनफेयर बता रहे हैं. यूजर्स यह भी दावा कर रहे हैं कि शो फिक्स्ड है और नेपोटिज्म को बढ़ावा देता है.

BB OTT: नेहा को प्रतीक से हुआ प्यार? बढ़ती नजदीकियां देख यूजर्स बोले- हसबैंड नहीं देख रहा क्या?

BB OTT: राकेश ने शमिता शेट्टी को किया Kiss, गहरा हो रहा है कनेक्शन

सोशल मीडिया यूजर्स ऐसे कर रहे रिएक्ट

एक यूजर ने सीजन 13 का एक वीडियो क्लिप शेयर किया है. वीडियो सिद्धार्थ आसिम रियाज को 8 अलग-अलग मौकों पर जोर से धक्का देते हुए नजर आ रहे हैं. ये वीडियो शेयर कर यूजर ने लिखा, "सिद्धार्थ शुक्ला की तरह जीशान खान के पास क्रिएटिव टीम की सपोर्ट नहीं थी. अगर होती तो वो बिग बॉस के घर में होते."

#ZeeshanKhan didn't have support from creative team like #SidharthShukla had. Otherwise he would have been staying in the house... #AsimRiaz #AsimSquad #BiggBossOTT #BringZeeshanBack #PratikSehajpal pic.twitter.com/VrgwZbxNT9

एक दूसरे यूजर ने सिद्धार्थ और आसिम की लड़ाई का वीडियो शेयर कर लिखा, "जीशान खान को एलिमिनेट कर दिया है और सिद्धार्थ शुक्ला को विनर बना दिया. ये दिखाता है कि कलर्स किस तरह काम करता है. फिक्स्ड शो, नेपोटिज्म का स्टोर."

एक दूसरे यूजर ने आसिम संग हाथापाई करते हुए सिद्धार्थ शुक्ला का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "बिग बॉस और वूट के हिसाब से सिद्धार्थ शुक्ला कभी फिजिकल नहीं हुए, बल्कि बिग बॉस 13 में वो कई बार फिजिकल हुए हैं. लेकिन जीशान गलत हैं और वो बाहर होना डिजर्व करते हैं. नियम सबके लिए एक जैसे होने चाहिए."

According to @biggboss and @VootSelect#SidharthShukla never got physical BTW he did it several times in #BB13#ZeeshanKhan is at fault and he deserved to be thrown but Rules should be same for all

@EndemolShineIND@mnysha @ColorsTVpic.twitter.com/jeymNsPBbm