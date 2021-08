BB OTT: नेहा को प्रतीक से हुआ प्यार? बढ़ती नजदीकियां देख यूजर्स बोले- हसबैंड नहीं देख रहा क्या?

बिग बॉस ओटीटी में जहां पहले दिन से ही कंटेस्टेंट्स के बीच लड़ाई-झगड़े और चीख-पुकार देखी जा रही थी, तो वहीं अब शो में प्यार की हवाएं चलने लगी हैं. यूं तो बिग बॉस के घर में हर साल ही लव एंगल देखने को मिलता है. लेकिन इस बार उन दो कंटेस्टेंट्स के बीच प्यार की खबरें जोरों पर हैं, जो शो की शुरुआत से ही लड़ते दिख रहे थे. प्रतीक और नेहा की लड़ाई कब नजदीकियों में बदल गई, इसे देखकर सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स भी हैरान हैं.

नेहा-प्रतीक के बीच बढ़ रहीं नजदीकियां?

बिग बॉस ओटीटी में इन दिनों नेहा और प्रतीक के बीच बढ़ती नजदीकियों के खूब चर्चे हो रहे हैं. कई घरवालों को लगता है कि नेहा प्रतीक से प्यार करने लगी हैं. शो में कंटेस्टेंट्स अक्सर ही नेहा और प्रतीक के लव एंगल को लेकर बाते करते हुए देखे जाते हैं.

प्रतीक के आस-पास रहने के बहाने ढूंढती हैं नेहा?

बीते कुछ दिनों से नेहा भसीन अक्सर ही प्रतीक के आस-पास देखी जा रही हैं. प्रतीक जहां भी होते हैं नेहा वहीं चली जाती हैं. प्रतीक जब इस बात को लेकर नेहा को छेड़ते हैं कि वो हमेशा उनके आस-पास घूमती हैं तो नेहा खुशी से ब्लश करने लगती हैं. ऐसे में घरवालों को लगता है कि नेहा को प्रतीक से प्यार हो गया है.

BB OTT: प्रतीक ने शादीशुदा नेहा से पूछा- क्या मुझसे प्यार हो गया? सिंगर ने दिया ये जवाब

प्रतीक संग नेहा की नजदीकियों पर अक्षरा ने कही ये बात

शो में प्रतीक संग नेहा की गहरी होती दोस्ती को देखकर अक्षरा ने भी उनपर तंज करते हुए कहा था- "क्या उनका लव एंगल शो में जल्दी शुरू होने वाला है." अक्षरा ने कहा कि नेहा प्रतीक के साथ इस तरह रहती हैं जैसे उनकी गर्लफ्रेंड हैं.

नेहा-प्रतीक की नजदीकियों पर फैंस ऐसे कर रहे रिएक्ट

प्रतीक के साथ रहने के लिए नेहा ने मिलिंद गाबा के साथ अपने कनेक्शन को तोड़ दिया है. प्रतीक संग कनेक्शन बनाने के बाद शो में नेहा उनसे कोजी होती हुई देखी जा रही हैं. नेहा और प्रतीक की नजदीकियों पर यूजर्स भी अपने रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने नेहा और प्रतीक का वीडियो शेयर किया है, जिसमें दोनों एक दूसरे के काफी करीब नजर आ रहे हैं.

Bb wants this cringe content

Its better they eliminate all the three #DivyaAgarwal #AksharaSingh #milindgaba together so that #praha fans can enjoy 24×7 this content and make prateek or shamita winner#BiggBossOTT #bblivefeeds pic.twitter.com/IJyn3zxDS1