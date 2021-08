स्वतंत्रता दिवस पर यूजर्स की KKK11 के मेकर्स से अपील, कहा- निक्की तंबोली से दें आजादी

खतरों के खिलाड़ी 11 शो को ऑडियंस का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. शो में निक्की तंबोली को छोड़कर सभी कंटेस्टेंट्स अपना बेस्ट दे रहे हैं और अपनी शानदार परफॉर्मेंस से ऑडियंस का दिल भी जीत रहे हैं. लेकिन निक्की तंबोली खतरों के खिलाड़ी 11 की एक ऐसी कंटेस्टेंट हैं, जो शो के शुरुआते से ही फैंस को अपनी खराब परफॉर्मेंस से लगातार निराश कर रही हैं. अब हाल ही के एपिसोड में भी निक्की ने इतना खराब परफॉर्म किया कि शो के होस्ट रोहित शेट्टी भी उनसे इरिटेट होते नजर आए.

अभिनव शुक्ला संग करना था पार्टनर स्टंट

पार्टनर स्टंट में निक्की तंबोली को अभिनव शुक्ला के साथ परफॉर्म करना था. इस टास्क में कंटेस्टेंट्स को बिजली का झटका भी लगने वाला था. लेकिन निक्की ने स्टंट शुरू करने से पहले ही परफॉर्म करने से मना कर दिया. अभिनव शुक्ला समेत सभी कंटेस्टेंट्स ने निक्की को टास्क करने के लिए खूब मोटिवेट किया लेकिन निक्की ने साफ इनकार कर दिया और निक्की की वजह से अभिनव को फियर फंदा मिल गया.

निक्की की खराब परफॉर्मेंस पर भड़के फैंस

निक्की को शो में इतना खराब परफॉर्म करते देखकर फैंस उनसे काफी निराश हैं. निक्की को एक के बाद एक स्टंट अबॉर्ट करता देखकर फैंस काफी गुस्सा हो रहे हैं और उन्हें शो से निकालने की मांग भी कर रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा, "स्वतंत्रता दिवस की बधाई.आज के शुभ दिन पर मैं कलर्स और KKK11 के मेकर्स से रिक्वेस्ट करती हूं कि हमें निक्की से आजादी दें. प्लीज अब और नहीं होता."

Happy independence day…aaj ke shubh din paar I request colors and the makers of kkk11 to give us azadi from nikki…pls ab aur nahi hota she is on my nerves now😮‍💨 #BoycottNikki #NikkiTamboli #kkk11 #KhatronKeKhiladi11 — alyssia (@alyssiajamal) August 15, 2021

एक दूसरे यूजर ने लिखा, "निक्की तंबोली फिर से एक बड़ी निराशा साबित हुई हैं, क्या वह कॉमेडी के लिए शो में शामिल हुई हैं? क्या इस नॉन परफॉर्मिंग और नॉन-प्रोफेशनल रवैये की वजह से सैलरी काटी जाती है. कृपया दर्शकों को बताएं."

#NikkiTamboli again a huge disappointment, has she joined show for comedy? Is salary deducted of this non performing and non professional attitude #KhatronKeKhiladi11 #RohitShetty . Please let the audience know @ColorsTV — Jyotima Prakash (@jyotima09) August 15, 2021

यहा देखें यूजर का और क्या कहना है?

Bandi ku haar cheez se daar lagti then why is she in the show usse better ghar mai makeup lagake pose marey na yahan paar dimak kyun khari sabka faltu mai…honestly my brain cant take more of nikki pls boycott her from the show…i am signing a petition 😮‍💨😮‍💨#kkk11 #NikkiTamboli — alyssia (@alyssiajamal) August 15, 2021

Signing a petition to get Nikki kicked out of the show…sorry but this is extreme my ears cant tolerate the noise, my eyes cant bare seeing her do such nonsense and my brain cant take the shit she does and all the nonsense produced by her🤧🤧 #boycottnikki #NikkiTamboli #kkk11 — alyssia (@alyssiajamal) August 15, 2021