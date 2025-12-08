scorecardresearch
 
गौरव खन्ना के बिग बॉस जीतने के 5 कारण, इन वजहों से मिली शो की चमचमाती ट्रॉफी

'बिग बॉस 19' का ग्रैंड फिनाले गौरव खन्ना की जीत के साथ ही खत्म हो गया. गौरव खन्ना इस सीजन के विनर बने. ट्रॉफी के साथ उन्हें 50 लाख रुपए की प्राइज मनी मिली.

गौरव खन्ना बने बिग बॉस 19 के विनर (Photo: Yogen Shah)
'तू देखेंगी और फिनाले में खड़ी होकर तालियां बजाएंगी मेरे लिए... तू पहचानी जाएगी कि तू मेरे शो में आई थीं...' बिग बॉस की रनरअप रहीं फरहाना भट्ट से गौरव खन्ना ने ये बात एक टास्ट में कही थी. हुआ भी वही जो टीवी के सुपरस्टार ने कहा. बीती रात 7 दिसंबर को बिग बॉस 19 का खिताब गौरव खन्ना ने अपने नाम किया. 

सेलिब्रिटी मास्टरशेफ जीतकर बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में पहुंचे गौरव खन्ना की जर्नी आसान नहीं थी. घर में एंट्री लेते ही शो के होस्ट सलमान खान ने उनका मजाक भी उड़ाया. लेकिन वो शो के विनर बन गए. चलिए जानते हैं उन 5 वजहों के बारे में, जिनके चलते गौरव खन्ना इस शो के विनर बनें और ये खिताब अपने नाम किया.

1. पॉजिटिव ग्रुप के लीडर बने
बिग बॉस के पहले हफ्ते में ही गौरव खन्ना पॉजिटिव ग्रुप के लीडर बने. उनकी टीम में प्रणित मोरे, अभिषेक बजाज, अशनूर कौर, आवेज दरबार, नगमा और मृदुल तिवारी थे. कैप्टेंसी टास्क के दौरान गौरव ने हमेशा ये चाहा कि उनकी टीम से कोई ही कैप्टन बने. वो अपनी टीम के कंटेस्टेंट्स को हमेशा गाइड करते रहे. 

2. बिग बॉस 19 के असली मास्टरमाइंड बने
पहले शो का मास्टरमाइंड जीशान कादरी को माना जाता था. लेकिन वो सिर्फ नीलम बचाओ अभियान में जुटे रहे, जिस वजह से उनका न सिर्फ गेम खत्म हुआ बल्कि खुद भी शो से बाहर जाना पड़ा. जबकि गौरव खन्ना समझते थे कि घर के अंदर नंबर्स मायने रखते हैं और इसलिए उन्होंने कंटेस्टेंट्स के साथ अपने इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश की. शांत और सब्र रखने की वजह से उन्हें घर के अंदर बड़े टास्क जीतने के साथ-साथ चुपचाप फाइनल में भी जगह बना ली. 

3. लड़ाई-झगड़ों से खुद को रखा दूर
गौरव खन्ना की जीत ने इस धारणा को भी तोड़ दिया कि जो बिग बॉस के घर में लड़ाई झगड़े करता है, वो ही विजेता बनता है. गौरव खन्ना ने दूसरे अन्य कंटेस्टेंट्स की तरह जानबूझकर लड़ाई-झगड़ों और अनावश्यक चिल्लाहट से खुद को दूर रखा. हाई-वोल्टेज ड्रामों के बीच उन्होंने अपना आपा नहीं खोया. जब दूसरे कंटेस्टेंट उन्हें उकसाते थे, तब भी वह धीमा और सोच-समझकर रिएक्शन देते थे, जिससे उन्हें 'मैच्योर' खिलाड़ी माना गया.

4. दूसरे ग्रुप के कंटेस्टेंट से अच्छा व्यवहार 
बिग बॉस 19 में दो ग्रुप बने हुए थे. बावजूद इसके गौरव खन्ना का 16 कंटेस्टेंट में एक के साथ भी ऐसा फेस ऑफ नहीं हुआ कि उनके बीच कोई नफरत का बीज उग सके. उन्होंने घर के अंदर सभी के प्रति सम्मान बनाए रखा, चाहे वह उनके दोस्त हों या कॉम्पिटिटर. उनकी भाषा और व्यवहार में हमेशा एक गरिमा दिखाई दी. टास्क के दौरान भी ये सब दिखाई दिया. यह व्यवहार बिग बॉस के दर्शकों को बहुत पसंद आया, क्योंकि वे अक्सर ड्रामा के बीच एक पॉजिटिव रोल मॉडल की ढूंढते हैं.

5. सलमान ने दिया सबसे बड़ा हिंट
वहीं सलमान खान जो पहले कुछ हफ्तों में गौरव खन्ना का मजाक उड़ाते थे, वो ही सलमान खान शो के अंतिम हफ्तों में गौरव खन्ना के फैन बन गए. सलमान ने गौरव के बारे में कहा, 'उनका गेम अभी तक एक जैसा ही रहा है और उन्होंने किसी के साथ जबरदस्ती झगड़ा नहीं किया. अगर यह उनकी पर्सनैलिटी है, तो मैं इसकी दाद देना चाहूंगा, और अगर यह गेम है, तो हैट्स ऑफ ब्रो.'

सलमान ने यह भी माना कि बिग बॉस जैसे शो के लिए गौरव की यह शांत पर्सनैलिटी 'फायदेमंद नहीं' हो सकती है (क्योंकि यहां ड्रामा ज्यादा बिकता है). एक्टर ने कहा कि गौरव लोगों को ऑब्जर्व करते हैं और डायरेक्टली उन्हें बोलते हैं. यानी, वह पीठ पीछे बातें करने के बजाय सामने से अपनी बात रखते हैं, जो उनके खेल को ईमानदार बनाता है. सलमान की इन बातों से ही गौरव खन्ना के फैंस मान बैठे थे कि वो ही शो के विनर बनेंगे और ऐसा ही हुआ.

