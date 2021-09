साउथ कॉमेडियन योगी बाबू ने चुराया विक्की कौशल की हॉरर फिल्म का पोस्टर! हो रहे ट्रोल

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी की महत्ता जबसे बढ़ी है तबसे छोटे-मोटे फ्रॉड भी देखने को मिलते हैं. किसी की स्क्रिप्ट चुरा लेने, धुन कॉपी करने, पोस्टर कॉपी करने जैसे केसेज सामने आते रहते हैं. ऐसा ही एक नया मामला सामने आया है जिस वजह से साउथ के पॉपुलर कॉमेडियन योगी बाबू की फिल्म को सोशल मीडिया पर ट्रोल का सामना करना पड़ रहा है. ऐसा माना जा रहा है कि योगी बाबू के फिल्म के पोस्टर को विक्की कौशल की फिल्म से चुराया गया है.

साउथ कॉमेडियन योगी बाबू ने चुराया पोस्टर?

दरअसल कुछ समय पहले विक्की कौशल की हॉन्टेड फिल्म भूत पार्ट वन: द हॉन्टेड शिप रिलीज हुई थी. फैंस का ऐसा मानना है कि योगी बाबू की हॉरर फिल्म Pei Mai का पोस्टर पूरी तरह से विक्की की हॉरर फिल्म से मेल खा रहा है. फेस स्वैपिंक टेक्नोलॉजी की मदद से विक्की के चेहरे को बस योगी बाबू के चेहरे से रिप्लेस कर दिया गया है. अब इस तमिल मूवी का पोस्टर ट्रोल्स के निशाने पर है.

This is the OFFICIAL POSTER of #YogiBabu’s #PeiMama which is not copied, nor inspired but they directly used #Bhoot poster by using face swapping technique.. 😂😂 pic.twitter.com/PAkajS7vvQ