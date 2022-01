Tina Ambani ने शेयर की फैमिली फोटो, क्या साथ में हैं बेटे Anmol Ambani की मंगेतर?

नया साल हो या फिर क्रिसमस, अंबानी परिवार में कोई भी स्पेशल दिन किसी त्योहार से कम नहीं होता है. टीना अंबानी अपने परिवार के हर स्पेशल मोमेंट्स को अक्सर ही सोशल मीडिया के जरिए फैंस संग शेयर करती हैं. नए साल के खास मौके पर भी टीना अंबानी ने एक स्पेशल फैमिली फोटो शेयर करते हुए फैंस को हैप्पी न्यू ईयर विश किया. लेकिन टीना अंबानी के फैमिली फोटो शेयर करते ही वो एक खास वजह से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

क्यों चर्चा में है टीना अंबानी की फैमिली फोटो?

दरअसल, टीना अंबानी के न्यू ईयर स्पेशल पोस्ट में उनके बड़े बेटे अनमोल अंबानी की मंगेतर Khrisha भी दिखाई दीं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो टीना अंबानी और बिजनेसमैन अनिल अंबानी के बेटे अनमोल अंबानी की दिसबंर 2021 में Khrisha Shah के साथ सगाई हुई थी. हालांकि, अनमोल की सगाई को लेकर अंबानी परिवार से इस बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी साझा नहीं की गई है.

लेकिन टीना अंबानी की न्यू ईयर स्पेशल फोटो में उनके साथ अनिल अंबानी, दोनों बेटे अंशुल और अनमोल अंबानी और Khrisha एक ही फ्रेम में नजर आ रहे हैं, जिसके बाद उनकी फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गई.



यहां देखें टीना अंबानी की पोस्ट

अमिताभ बच्चन ने दी थी कपल को बधाई

दिसंबर के महीने में परिवार के कई रिश्तेदारों और दोस्तों ने अनमोल अंबानी को बधाई दी थी, जिसके बाद उनकी सगाई की खबरें हर तरफ छा गई थीं. बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी अनमोल और कृशा का फोटो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करके कपल को बधाई दी थी.

T 4128 - Anmol & Krisha love and congratulations ❤️🌹 Blessings on this togetherness 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/XokBW7Rt08