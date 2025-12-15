scorecardresearch
 
घर पहुंचीं तान्या मित्तल, परिवार से मिल फूट-फूटकर रो पड़ीं, बोलीं- मैंने आपका नाम...

बिग बॉस 19 में अपनी बातों से धमाल मचाने वाली तान्या मित्तल आखिरकार अपने घर ग्वालियर पहुंच गईं. जहां उनका जबरदस्त स्वागत किया गया. अपने परिवार से मिलने के बाद तान्या फफककर रोने लगीं.

X
ग्वालियर पहुंचीं तान्या मित्तल (Photo: Instagram/@tanyamittalofficial)
सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर तान्या मित्तल ने भले ही बिग बॉस  19 में ट्रॉफी न जीती हो, लेकिन इस सीजन में सबसे ज्यादा चर्चा उनकी ही हुई है. अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल और बड़े-बड़े दावों ने उन्हें पूरे सीजन सुर्खियों में बनाए रखा. अब इस बीच शो खत्म होने के बाद अपने शहर ग्वालियर पहुंच गई हैं.

तान्या मित्तल बिग बॉस के शो में अपने घर-परिवार और पैसों का दिखावा करती रहती हैं. अपने बड़े दावों के बीच उनके घर की खोजबीन भी जमकर हुई लेकिन अब जब तान्या घर पहुंचीं तो उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. 

घर के बाहर दिखीं गाड़ियां
तान्या मित्तल के अकाउंट से एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है. जिमसें तान्या मित्तल का हाल ही में उनके घर पर स्वागत हुआ और घर के बाहर महंगी गाड़ियों की लाइन दिखी. उसके बाद अंदर सेलिब्रेशन का नजारा भी दिखा जहां तान्या का स्वागत किया गया. सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल है. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tanya Mittal (@tanyamittalofficial)

गले लगाकर रोईं तान्या मित्तल
वीडियो में देखा जा सकता है कि तान्या मित्तल अपने घर पर परिवार के लोगों से घिरी हुई हैं और जिसके सामने वो रो रही हैं, वो उनके मामाजी हैं. तान्या अपने मामा से कहती हैं कि उन्होंने मैंने आपना नाम नहीं लिया फिर भी लोग उनका मजाक उड़ाते हैं.  तान्या के फैंस अब उनका खूब सपोर्ट कर रहे हैं. कुछ लोग कह रहे हैं कि वो सचमुच अमीर निकलीं. वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तान्या का बिग बॉस शो अभी खत्म नहीं हुआ.

तान्या की लग लॉटरी!
वहीं बिग बॉस 19 की फाइनलिस्ट तान्या मित्तल शो की विनर भले ही ना बनी हो लेकिन उनको पहला  एक्टिंग असाइनमेंट और एक ऐड फिल्म भी मिल गई है. सलमान खान भी ये बोल चुके हैं कि शो भले ना जीते हो लेकिन तान्या के पास एकता कपूर का शो हैं.
 

