'अग्निपथ' में आना चाहती हैं Ravi Kishan की लाडली इशिता, जानें क्या है पापा का फैसला!

भोजपुरी एक्टर-पॉलिटिशियन रवि किशन (Ravi Kishan) की लाडली इशिता शुक्ला 'अग्निपथ' ज्वॉइन करना चाहती हैं. 'अग्निपथ' का नाम सुन कर आपको बॉलीवुड फिल्म याद आ गई है, तो थोड़ा ठहर जाइये. यहां किसी फिल्म नहीं, बल्कि देश की पुरानी रक्षा भर्ती प्रक्रिया (Agnipath Recruitment Scheme) की बात हो रही है.

'अग्निपथ' में शामिल होना चाहती हैं इशिता

रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार ने सालों पुरानी Agnipath Recruitment Scheme में बड़े बदलाव किये हैं. थलसेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती के लिये ‘अग्निपथ’ योजना को लॉन्च किया गया है. जिसके तहत अब अग्निवीर जवान 4 साल के लिये सेना में रहने का मौका पा सकते हैं. ‘अग्निपथ’ स्कीम आने के बाद रवि किशन की बेटी ने इसमें जाने का इच्छा जताई है.

मेरी बिटिया ईशिता शुक्ला ,आज सुबह बोली पापा I wanna b in #AgnipathRecruitmentScheme I said go ahead beta 🇮🇳 pic.twitter.com/BkxoOB81QQ