Russia-Ukraine crisis: Ram Charan ने की यूक्रेनियन बॉडीगार्ड की मदद, भिजवाए थे पैसे

साउथ इंडियन एक्टर रामचरण की फिल्म RRR दो दिन बाद रिलीज होने वाली है. मूवी रिलीज से पहले सोशल मीडिया पर रामचरण की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं. रामचरण इस तारीफ के हकदार भी हैं, अब उन्होंने काम ही कुछ ऐसा किया है. एक्टर ने यूक्रेन में रहने वाले अपने एक सिक्योरिटी स्टाफ की मदद की है.

रामचरण की हो रही तारीफ, जानें वजह

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें Rusty (फिल्म RRR के यूक्रेन शेड्यूल में एक्टर के पर्सनल बॉडीगार्ड थे) ने एक्टर का शुक्रिया अदा किया है. वीडियो में Rusty कहते हैं- हैलो. मेरा नाम Rusty है. जब रामचरण यूक्रेन के कीव मे शूटिंग कर रहे थे तो मैं उनका बॉडीगार्ड था. कुछ दिनों पहले, रामचरण ने मुझे कॉन्टैक्ट किया.

#RamCharan has helped a security officer in Kyiv, Ukraine, who previously operated as his personal security member during #RRR’s shoot in Ukrainian @AlwaysRamCharan pic.twitter.com/kAi4OmmIZd