लॉरेंस गैंग की धमकी के बाद पवन सिंह पहुंचे मुंबई क्राइम ब्रांच, दर्ज कराई शिकायत

भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह बिग बॉस 19 में गेस्ट बनने के बाद मुसीबत में फंस गए हैं. उन्होंने रियलिटी शो के फिनाले में होस्ट सलमान खान के साथ स्टेज शेयर किया था. ऐसा ना करने के लिए पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिली थी. बावजूद इसके पावर स्टार ने धमकी की परवाह नहीं की और सलमान संग स्क्रीन शेयर किया.

पवन सिंह को मिली धमकी

अब इस मामले में नया मोड़ आया है. पवन सिंह की तरफ से मुंबई पुलिस को 2 अलग-अलग शिकायत दी गई है. उन्होंने बताया कि उनसे पैसे की डिमांड की गई और धमकी भी दी गई है. मुंबई क्राइम ब्रांच की Anti extortion सेल को शिकायत दी गई है. पवन सिंह और उनकी टीम क्राइम ब्रांच के दफ्तर कुछ देर बाद जाएगी. पवन सिंह से जुड़े और उनका काम देख रहे लोगों को बिहार से लेकर मुंबई तक के नंबरों पर मैसेज किया गया. ऑडियो मैसेज भी भेजा गया है.

कपिल के बाद पवन सिंह के पीछे लॉरेंस

मालूम हो, इससे पहले कपिल शर्मा के शो में जब सलमान खान गेस्ट बने थे, तब लॉरेंस की गैंग ने कॉमेडियन को दबंग खान संग स्क्रीन न शेयर करने की चेतावनी दी थी. सूत्रों के अनुसार, पवन सिंह को ये धमकी बिग बॉस के फिनाले में शामिल होने से ठीक पहले एक फोन कॉल के जरिए दी गई थी. कॉल करने वाले ने खुद को बिश्नोई गिरोह से जुड़ा बताया और पवन सिंह को कार्यक्रम में जाने से रोकने की कोशिश की. इस कॉल में यही कहा गया कि सलमान खान के साथ अगर मंच साझा किया तो आगे कभी काम नहीं कर पाएंगे. साथ ही पवन सिंह से मोटी रकम मांगी गई.

घटना के तुरंत बाद पवन सिंह की टीम ने सुरक्षा एजेंसियों को पूरे मामले की जानकारी दी. पुलिस ने मोबाइल नंबर और कॉल डिटेल्स के आधार पर जांच शुरू की. बताया जा रहा है कि धमकी कॉल में उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई थी. हालांकि धमकी के बावजूद पवन सिंह ने बिग बॉस में शामिल होने का फैसला लिया. पुलिस इस मामले को संवेदनशील मानते हुए सुरक्षा बढ़ाने के साथ-साथ कॉल के सोर्स का पता लगाने में जुटी है.

पवन सिंह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक हैं. उनके बिग बॉस के फिनाले में आने को लेकर फैंस के बीच काफी बज था. पवन सिंह ने सलमान खान के सामने शो में डांस किया. खुद भी नाचे और सलमान खान को भी डांस कराया. पवन सिंह को टीआरपी किंग कहा जाता है. इन दिनों वो कई हिंदी शोज में आकर शो की शान बढ़ा रहे हैं.

