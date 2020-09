FIR दर्ज कराने पर विकास सिंह का आरोप- शुरुआत से ही रिया को बचा रही है मुंबई पुलिस

सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती ने सोमवार को मुंबई पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई है. इसमें सुशांत की बहन और डॉक्टर पर गलत तरीके से दवाई देने का आरोप है. अब सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने मंगलवार को रिया चक्रवर्ती पर बड़े आरोप लगाए. विकास सिंह ने कहा कि रिया ने जो FIR दर्ज कराई है वो पूरी तरह से गलत है. अगर उन्हें कुछ कहना था तो सीबीआई के सामने किसी बयान में कहना था, जिसपर सीबीआई एक्शन ले सकती थी.

वकील ने आरोप लगाया कि ऐसा लग रहा है कि बांद्रा पुलिस स्टेशन रिया चक्रवर्ती का दूसरा घर है, छोटी-छोटी बात में वो बार-बार वहां पर शरण लेती हैं. मुंबई पुलिस ने जो भी FIR दर्ज की है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है.

विकास सिंह ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों पर भी केस दर्ज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बांद्रा पुलिस ने कोई मेडिकल टीम का गठन नहीं किया है. मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज करने में खानापूर्ति की है. इसपर हम जल्द ही एक्शन लेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दाखिल की जा सकती है.

Bandra Police Station seems to be #RheaChakrobarty's second home as she runs to the police station over all kinds of petty issues: Vikas Singh, lawyer of the father of #SushantSinghRajput on her complaint against the late actor's sister and others pic.twitter.com/Ufi4ejkKSW